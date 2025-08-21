

Tonga à la tête du Polynesian Leaders Group

Tahiti, le 8 septembre 2025 - Les dirigeants polynésiens se sont réunis ce lundi à Honiara, aux îles Salomon, pour la 14ème réunion du Polynesian Leader Group. L'occasion pour l'ensemble de ses membres de nommer Tonga à la tête de la présidence - succédant ainsi à Niue dans ce rôle - et de rappeler le rôle de cette collaboration gouvernementale insulaire, notamment en terme de cohérence politique dans les décisions régionales.



Pour ce 14ème sommet des Leaders Polynésiens (Polynesian Leaders Group - PLG), les différents pays membres se sont donnés rendez-vous ce lundi à Honiara, aux Îles Salomon, afin de décider d'une nouvelle présidence et d'aborder les perspectives communes du groupe. Et à ce titre, Tonga succède à Niue à la tête du PLG. Un vote de confiance qui vise à donner un nouvel élan aux travaux du Polynesian Leaders Group. Les dirigeants ont également profité de l'occasion pour partager leurs réflexions sur le renforcement du fonctionnement du PLG, ainsi que sur ses missions. Pour rappel, le PLG se doit d'offrir un espace de dialogue aux Leaders sur les enjeux régionaux, contribuer à la construction du consensus et à la cohérence politique dans les décision s régionales, et compléter le travail du Forum des îles du Pacifique. La prochaine réunion des Leaders polynésiens devrait se tenir à Palau en 2026, alors qu'une rencontre des hauts fonctionnaires du PLG pourrait être organisée à Tonga, en marge du Comité des représentants des gouvernements et administrations de la Communauté du Pacifique.



D'après communiqué

