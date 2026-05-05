

Tohiea se rapproche du titre

Moorea, le 26 mai 2026 - À l’issue de la treizième journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tohiea, vainqueur de Tapuhute (6-0), se rapproche du titre en conservant cinq points d’avance sur Tiare Tahiti. La formation de Maharepa, qui a battu Mira (1-0), peut encore espérer le sacre, mais devra battre Tohiea lors du dernier match samedi prochain et compter sur les points bonus. Malgré sa défaite, Tapuhute termine à une honorable troisième place. De son côté, Tiare Hinano, large vainqueur de Tahatiri (11-2), grimpe à la quatrième place.



Ce week-end s’est jouée la 13e journée de la phase 2 du championnat de Moorea, dont plusieurs matchs avaient été reportés en raison des intempéries. L’affiche de cette journée opposait Tohiea à Tapuhute, respectivement premier et troisième du classement. Il ne fallait pas être en retard pour cette rencontre puisque la formation d’Afareaitu a ouvert le score dès le coup d’envoi grâce à une frappe du plat du pied de Tamatoa Tetauira (1-0). Paofai Teriitemataua aurait même pu doubler la mise pour Tohiea deux minutes plus tard en bénéficiant d’un débordement, puis d’un centre de Tamanui Turihono, mais a manqué sa reprise du pied gauche (2e). Tapuhute a réagi à la 11e minute avec un corner direct de Tevaihau Tehuritaua, repoussé de justesse par Jonathan Torohia, le gardien de Tohiea.



Au quart d’heure de jeu, Warren Tama-Tufareua a exploité une erreur de la défense des blancs avant de tenter un lob lointain, passé juste à côté du but adverse. Au fil des minutes, les joueurs d’Afareaitu ont complètement dominé leurs adversaires et ont lancé plusieurs offensives bien construites. Franck Revel, le gardien de Tapuhute, a notamment dû s’employer pour arrêter une frappe du pied dans un angle fermé de Herehaunui Ferrand (29e), puis pour repousser d’un arrêt réflexe du pied un tir de Tamatoa Tetauira (30e).



À la 33e minute, le gardien des bleus a cette fois-ci capté en deux temps un centre-tir de Herehaunui Ferrand. Mais à force de subir, Tapuhute a cédé une nouvelle fois à la 33e minute. C’est à ce moment-là que Herehaunui Ferrand a fait une série de dribbles sur le flanc gauche avant de repiquer au centre et décocher une frappe du pied droit qui a fait mouche (2-0). L’attaquant des blancs a même réalisé le doublé à la 38e minute en tentant une frappe lointaine à ras de terre qui a terminé sa course au fond des filets (3-0). Juste avant la pause, Bryan Meindu a tenté à son tour un tir lointain qui a également trompé Franck Revel (4-0). Les 22 acteurs sont ensuite rentrés aux vestiaires avec cette large avance pour Tohiea.



Tapuhute n’arrive pas à sortir la tête de l’eau



Privé de ses attaquants habituels, Tapuhute n’arrivait toujours pas à rectifier le tir en deuxième période, avec des attaques trop timides pour inquiéter les défenseurs expérimentés de Tohiea. Ce sont même les joueurs d’Afareaitu qui, à chacune de leurs offensives, faisaient mal à la défense des bleus. Peu avant l’heure de jeu, Tamatoa Tetauira a marqué le cinquième but en reprenant instantanément du pied gauche une passe aérienne de Rainui Nordman, avant de voir le ballon toucher le poteau gauche adverse et rentrer dans le but (5-0).



Après de nouvelles opportunités, dont une frappe non cadrée de Tamanui Turihono (70e), ainsi qu’un nouveau tir de Tamatoa Tetauira repoussé par Franck Revel, Ashley Naporapoe a clos la marque à 6 buts à 0 pour Tohiea à la 88e minute. Le score n’a plus bougé jusqu’au coup de sifflet final.



Dans les autres rencontres du week-end, Tiare Hinano a largement battu Tahatiri sur le score de 11-2, samedi au stade de Pihaena. Tiare Tahiti s’est pour sa part défait de Mira sur le score de 1-0, dimanche à Pihaena. Manueva Tumg a marqué le but de la victoire de la formation de Maharepa à la 76e minute. À l’issue de ce week-end, Tohiea, tout proche du titre de champion, conserve sa place de leader avec cinq points d’avance sur son dauphin, Tiare Tahiti.



La formation de Maharepa a toutefois une infime chance de terminer première. Pour cela, il faudra battre Tohiea lors de leur dernier match, prévu samedi prochain à Maatea, et espérer le dépasser au classement grâce aux points bonus. Malgré sa lourde défaite contre Tohiea, Tapuhute réalise une bonne saison en terminant à la troisième place. Tiare Hinano se hisse pour sa part à la quatrième place après sa victoire contre Tahatiri.



Rédigé par Toatane Rurua le Mercredi 27 Mai 2026 à 19:58 | Lu 205 fois



