

Tohiea remporte la Coupe communale

Moorea, le 7 juillet 2026 - Après la finale de la Coupe de Moorea perdue face à Tiare Tahiti (2-3), le champion Tohiea a pris sa revanche en remportant dimanche à Afareaitu la Coupe communale, en battant la formation de Maharepa sur le score de 1-0. Dans cette rencontre très disputée, Tamatoa Tetauira a marqué l’unique but du match en reprenant de la tête un centre de David Pouya à la 66e minute.



Dimanche s’est disputée à Moorea la Coupe communale, opposant le champion Tohiea à Tiare Tahiti, vainqueur de la Coupe de Moorea, à Afareaitu. Bien que le jeu ait été équilibré entre les deux formations en début de rencontre, ce sont les attaquants de Tiare Tahiti qui se sont montrés les plus percutants, jouant à fond chacune de leurs offensives.



Dès la 4e minute, Tohivea Haring a profité d’une mésentente entre Ahei Obade et Jonathan Torohia, le gardien de Tohiea, pour récupérer le ballon, mais sa frappe est passée à côté du poteau gauche. À la 9e minute, Tohivea Haring a cette fois-ci dribblé les défenseurs adverses, mais a trop écrasé sa frappe.



Au premier quart d’heure de jeu, c’est au tour d’Ariimana Tiaihau de se mettre en évidence. Après avoir aperçu Jonathan Torohia dans une position très avancée, il a décoché une frappe lointaine qui a frôlé le poteau droit adverse. Deux minutes plus tard, le milieu de terrain des verts a de nouveau donné des frissons aux supporters d’Afareaitu en tirant parfaitement un corner direct, obligeant le gardien des blancs à boxer le ballon des deux poings pour préserver sa cage.



Malmené comme rarement cette saison, Tohiea a dû attendre la 26e minute pour se procurer une première véritable occasion. C’est à ce moment-là que Tetauira Tamatoa, à la lutte dans les airs avec Rico Haring, le libéro de Tiare Tahiti, a repris de la tête un centre de Bryan Meindu, mais sa tentative a manqué de précision.



Tiare Tahiti repart à l’attaque



La formation d’Afareaitu a ensuite retrouvé progressivement sa puissance offensive. À la 28e minute, Tamatoa Tetauira a profité d’une sortie manquée de Tuanui Manea, le gardien des verts, pour récupérer le ballon avant de servir Paofai Teriitemataua, dont le tir a été contré à temps par la défense adverse. À la 33e minute, Ruben Wajoka, très remuant sur son flanc gauche, a encore semé le danger dans la défense adverse. Après une accélération fulgurante, il a offert un véritable caviar à Tamatoa Tetauira, qui n’a toutefois pas réussi à reprendre le ballon à temps.



Malgré la domination de Tohiea en fin de première période, Tiare Tahiti parvenait quand même à se montrer dangereux, notamment grâce à une nouvelle infiltration de Tohivea Haring dans la défense adverse, suivie d’une frappe sur le poteau gauche de Jonathan Torohia (40e). La formation d’Afareaitu a eu l’occasion d’ouvrir le score sur un penalty obtenu à la 42e minute, mais le tir de Yannick Vero a été repoussé par Tuanui Manea. Les 22 acteurs sont finalement rentrés aux vestiaires sur ce score vierge.



Comme en première période, les attaquants des verts se sont immédiatement lancés à l’assaut du but de Tohiea au début du second acte. Manarii Porlier a marqué à la 47e minute en reprenant une passe en retrait de Tohivea Haring, avant de voir son but refusé pour une position de hors-jeu. Dans tous les bons coups de son équipe, Tohivea Haring a ensuite réalisé, dans la minute suivante, un nouveau raid sur le flanc droit avant de voir sa frappe puissante repoussée par Jonathan Torohia.



Tamatoa Tetauira a immédiatement réagi pour Tohiea. Il a pris de vitesse la défense de Tiare Tahiti et évité la sortie de Tuanui Manea, avant de pousser le ballon dans le but adverse. La défense des verts a toutefois repoussé le ballon sur sa ligne de but (49e).



La formation d’Afareaitu a finalement ouvert le score à la 66e minute lorsque Tamatoa Tetauira a repris d’une tête piquée un centre de David Pouya (1-0).



Après une longue bataille acharnée entre les deux équipes, Manueva Tumg a profité d’un ballon relâché dans les airs par Jonathan Torohia à la 84e minute pour récupérer le ballon et l’envoyer au fond des filets. Le but a finalement été refusé pour une faute signalée sur le gardien des blancs.



À la réception d’une longue touche, Stéphane Stergios, bien placé devant le but adverse, avait l’occasion d’égaliser dans les toutes dernières secondes, mais sa frappe en pivot est passée largement au-dessus de la cage de Tohiea.



La formation d’Afareaitu a finalement tenu le score jusqu’au coup de sifflet final et remporte donc, après le titre de champion de Moorea mais une défaite en Coupe de Moorea, la Coupe communale.



Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 7 Juillet 2026 à 17:49 | Lu 610 fois



