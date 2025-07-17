

Toareva Parker au sprint

Tahiti, le 10 août 2025 - Ce dimanche après-midi, la team Orohena Racing a organisé le critérium de Arue. Quarante-et-un coureurs et coureuses étaient présents pour une course cycliste qui allait demander beaucoup de vitesse et d’intensité. Chez les Open, après une lutte à trois qui a duré tout le parcours, c’est Toareva Parker qui a franchi la ligne en premier, après un sprint intense face à Heiarii Manutahi et Rodrigue Lozinguez. En Access, c’est Adil Abounaidane qui remporte l’épreuve.



Malgré la période très calme au niveau des compétitions sportives, le cyclisme polynésien tient bon la barre et continue d’enchaîner les épreuves pour le plus grand plaisir de ses adeptes. Après la grande course en ligne organisée par le club de Pirae il y a quinze jours, c’était cette fois-ci au tour de la team Orohena Racing d’organiser son épreuve. Cette année, le club avait décidé de changer de formule. Exit le contre-la-montre et la course en ligne sur la côte est, place au critérium dans les rues de Arue. “Cette année, on a décidé de partir sur un critérium. La semaine dernière, il y avait la course en ligne organisée par le club de Pirae, donc c’était plus cohérent de changer de type de course. Nous avons voulu l’organiser un dimanche car c’est plus facile de sécuriser la route, surtout pour un critérium. Nous sommes contents car, malgré l’horaire, nous avons eu 24 participants en Access et 17 en Open”, expliquait le président du club, Heimata Vernaudon.



Deux courses étaient donc organisées sur le même circuit. Avec un départ devant le lycée Samuel-Raapoto, les coureurs et coureuses devaient prendre l’avenue Ariipaea Pomare, puis tourner à droite sur la rue Taute Tefaatau, reprendre la rue Frédéric Gadiot jusqu’au rond-point Princesse Heiata, rejoindre le rond-point du restaurant Feng Shui et revenir au point de départ. Une boucle de 2,8 km à parcourir huit fois pour les Access et seize fois pour les Open. Après la première course, les Open prenaient place sur la ligne de départ.



Un trio de tête imprenable



Dès le début de la course, trois coureurs se sont échappés : Rodrigue Lozinguez, dernier vainqueur de l’étape en ligne du Grand Prix de Pirae ; Heiarii Manutahi, qui avait terminé quatrième de cette épreuve ; et Toareva Parker, de retour aux affaires après une vilaine blessure à l’épaule. Les trois hommes se sont rapidement détachés pour se retrouver dans une lutte à trois aux avant-postes. “Avec notre club de Pirae, on a fait un briefing en début de course où l’on a mis en place une stratégie que l’on a tenue toute la course. L’objectif, c’était de placer quelqu’un à l’avant, et aujourd’hui c’était moi. On s’est retrouvé tous les trois dès le début. On a mis un gros rythme pour creuser l’écart avec le peloton, et ça a marché”, décrivait le champion du jour, Toareva Parker.



Le rythme a été maintenu de bout en bout, l’avance sur le peloton restant autour d’une minute quinze à chaque tour. Un écart conséquent qui n’a permis ni aux “chasses-patates” ni au peloton de revenir sur le trio de tête. Sur la dernière ligne droite, c’est Toareva Parker qui décidait de prendre seul le lead : “J’ai décidé d’attaquer sur le dernier kilomètre et de partir seul. J’ai réussi à lâcher les autres et à finir en solitaire sur la ligne d’arrivée.”



Une belle récompense pour le coureur de Pirae, qui n’avait pas pu participer à la moindre course depuis les championnats de Polynésie à cause d’une blessure. De bon augure pour le Tour de Tahiti, qu’il prépare avec beaucoup d’objectifs : “Avec l’AS Pirae, on a à cœur de rééditer les résultats des deux dernières saisons en remportant un troisième Tour.”



Derrière Toareva Parker, c’est Heiarii Manutahi qui franchissait la ligne en deuxième position, devant Rodrigue Lozinguez.



Kylie Crawford toujours au rendez vous



Derrière, le peloton avait repris les trois poursuivants directs des leaders, et a vu une attaque de Mehdi Gabrillargues sur le dernier tour, ce qui lui a permis de prendre la quatrième place du classement.



Ce tour a également vu la participation de la championne Kylie Crawford. Après avoir été l’une des deux seules femmes à affronter les 87 kilomètres et la montée du Belvédère le week-end dernier, la championne a remis le bleu de chauffe pour l’amour de son sport : “Ce n’est pas facile, car il n’y a pas beaucoup de femmes qui font du vélo. Au Grand Prix de Pirae, nous étions deux et là, j’étais la seule en Open. Mais moi, j’aime tellement ma discipline que ça ne me dérange pas de concourir avec les hommes. Ça me challenge et ça me permet de me dépasser. Il y a de la place pour tout le monde dans un peloton.”



Avec Raimaeva Raapoto, qui a performé chez les Access, Kylie Crawford reste un exemple qui inspirera sûrement la jeunesse féminine à venir goûter aux plaisirs et aux valeurs du vélo.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 10 Août 2025 à 20:05 | Lu 255 fois



