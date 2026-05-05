

Toa Pro Papara : les Tahitiens répondent présents à domicile

Tahiti, le 31 mai 2026 - Sur le spot de Taharu’u à Papara, la Toa Pro 2026 a une nouvelle fois offert un spectacle de haut niveau. Face à une forte délégation hawaiienne, les surfeurs tahitiens ont su défendre leurs couleurs avec brio. Portés par leur public, Kiara Goold, Mihimana Braye et plusieurs jeunes talents du Fenua ont confirmé que Tahiti reste une place forte du surf dans le Pacifique.



Pendant cinq jours, les meilleurs surfeurs de la région Hawaii-Tahiti Nui se sont donné rendez-vous sur les vagues de Papara pour une étape importante des Qualifiying Series de la World Surf League. Dans des conditions parfois exigeantes, mais souvent idéales pour le spectacle, les compétiteurs ont offert des séries engagées devant un public venu en nombre encourager les représentants du Fenua.



Si les Hawaiiens sont repartis avec les deux trophées, les Tahitiens n’ont jamais été loin des premières places. Leur connaissance du spot et leur capacité à performer dans les sections les plus critiques ont permis au clan local de rivaliser jusqu’aux derniers jours de compétition.



Kiara Goold en finale



La plus belle satisfaction polynésienne est venue de Kiara Goold. À seulement 15 ans, la jeune surfeuse a réalisé un parcours remarquable jusqu’à la finale de l’épreuve féminine. Série après série, elle a démontré toute l’étendue de son talent, mêlant puissance, fluidité et maturité dans ses choix de vagues.



En finale, la Tahitienne a longtemps cru pouvoir décrocher la victoire. Grâce à une solide entame de série, elle a mis la pression sur son adversaire hawaiienne Vaihitimahana Inso. Mais dans les dernières minutes, cette dernière est parvenue à trouver la vague nécessaire pour prendre l’avantage et s’imposer de justesse.



Derrière elle, Aelan Vaast, la finaliste de la Toa Pro Punaauia, s’est arrêtée en demi-finale face à sa compatriote Kiara Goold. La nouvelle membre des Challengers Series n’a pas pu trouver la vague qui lui aurait permis de prendre la tête dans ce heat. Mais les deux jeunes filles auront l’occasion de se retrouver dans cette nouvelle saison des CS.



Dans l’autre demi-finale, Miliani Simon, qui atteignait pour la première fois ce stade dans une étape de la WSL, a vraiment fait preuve de caractère en échouant à 54 petits centièmes de point face à la future vainqueur, Vaihitimahana Inso.



Mihimana Braye confirme son rang



Chez les hommes, Mihimana Braye a été le dernier représentant tahitien encore en lice dans le dernier carré. Solide tout au long de la compétition, il a une nouvelle fois démontré sa capacité à rivaliser avec les meilleurs surfeurs de la région.



Son parcours jusqu’aux demi-finales témoigne de sa mentalité et de son expérience du haut niveau. Dans un tableau particulièrement relevé, il a su faire parler son surf puissant et engagé pour porter haut les couleurs du Fenua.



Dans le dernier carré, sa régularité est impressionnante. Avec deux vagues notées à 7.33 points et 7.23 points, il n’arrive pourtant pas à reprendre la vague quasi parfaite (9.27) de son adversaire Oliver Zietz. Sa troisième place vient récompenser sa régularité sur les deux semaines et lui permettre de prendre des points en ce début de saison.



En finale, c’est le Hawaiien Jackson Bunch qui signe un doublé sur ces deux semaines de Toa Pro, en dominant son adversaire sur ce dernier heat en terre tahitienne (14.93 points).



Une génération qui pousse derrière



Au-delà des performances individuelles, cette Toa Pro a également mis en lumière la richesse du vivier tahitien. Plusieurs jeunes compétiteurs ont réussi à franchir des tours et à se mesurer à des adversaires expérimentés venus de Hawaii ou d’autres horizons du Pacifique.



Teiva Tetahio, le champion de Polynésie en titre, a notamment atteint les quarts de finale, démontrant une nouvelle fois son potentiel. Liam Sham Koua, âgé de seulement 13 ans, a atteint les huitièmes de finale.



Et que dire des filles. Toujours figures de proue de cette équipe tahitienne, elles étaient quatre en quart de finale avec une moyenne d’âge de 16 ans.



Cette relève ambitieuse constitue un motif d’espoir pour les années à venir. Dans une discipline où la concurrence internationale est de plus en plus forte, les surfeurs du Fenua continuent de démontrer qu’ils possèdent les qualités nécessaires pour rivaliser avec les meilleures nations du surf mondial.



Au-delà des résultats, la Toa Pro a une nouvelle fois confirmé l’importance des spots au Fenua dans le paysage du surf régional. Grâce à la qualité de ses vagues et à l’engouement populaire qui entoure l’événement, Tapunaa, Papara et surtout Teahupo’o commencent à devenir des rendez-vous incontournables du calendrier WSL dans le Pacifique et dans le monde.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 31 Mai 2026 à 11:13 | Lu 142 fois



