

To’atā Night 2025, la soirée DJ de l’année revient

Tahiti, le 3 septembre 2025 - Après le succès de sa première édition en 2024, la To’atā Night revient le vendredi 12 septembre à To’atā. Organisée par Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture, cette seconde édition promet une nuit électrisante, mêlant musique électronique, culture polynésienne et un invité international exceptionnel.



Pour une soirée placée sous le signe de la fête et de la jeunesse, l’emblématique scène de To’atā se métamorphosera le vendredi 12 septembre en un véritable dancefloor à ciel ouvert. Au programme de la 2e To’atā Night : des DJ polynésiens survoltés, des performances de danse, des featurings inédits, des surprises et un orchestre traditionnel, le tout sublimé par une qualité son et lumière inégalée grâce aux meilleures équipes du Fenua, des écrans géants, des lance-flammes et une scénographie immersive.



Comme l’an dernier, les équipes de Te Fare Tauhiti Nui associent modernité et traditions : ‘ori Tahiti, percussions et ‘ukulele viendront enrichir les sets électro, offrant une expérience musicale à la fois festive et ancrée dans l’identité polynésienne.



La To’atā Night met en lumière les talents du Fenua : Azog, Vilone, Rai Tahiti, TDW, Wokeez, Raiguetss, Kuswone et Wize enflammeront la scène tout au long de la soirée.



Pour clore l’événement en apothéose, l’invité de cette édition 2025, DJ Kenside 687, originaire de Nouvelle-Calédonie, livrera un show explosif d’une heure aux rythmes enivrants du zouk et du kompa.



La To’atā Night disposera d’un espace buvette et restauration (sans alcool) pour se rafraîchir et se régaler. L’événement sera aussi sécurisé.



Après la première édition qui avait déjà rassemblé plus de 2 000 participants, la Maison de la culture ambitionne cette année les 6 000 personnes.



La To’atā Night 2025 s’annonce plus grandiose et inoubliable que jamais. Préparez-vous à vibrer au rythme de la musique, de la danse et des traditions polynésiennes, le tout dans une ambiance survoltée.

Infos pratiques Soirée DJ – 2e édition de la To'atā Night

Thème : Havana

Vendredi 12 septembre, à partir de 18 heures

Billets disponibles sur place et en ligne sur

Tarifs : prévente à 2 000 francs en fosse et 1 500 francs en tribune. Le jour même à 2 500 francs en fosse et 2 000 francs en tribune. Thème : HavanaVendredi 12 septembre, à partir de 18 heuresBillets disponibles sur place et en ligne sur https://billetterie.maisondelaculture.pf/ Tarifs : prévente à 2 000 francs en fosse et 1 500 francs en tribune. Le jour même à 2 500 francs en fosse et 2 000 francs en tribune.

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 3 Septembre 2025 à 16:25 | Lu 229 fois



