Titouan Lamazou lance une collection de produits dérivés

TAHITI, le 30 novembre 2020 - Lithographies digitales, cartes postales, sacs, mais aussi paréos ou bien encore tifaifai, telle est la liste non exhaustive des produits dérivés signés Titouan Lamazou. L’artiste a puisé dans ses milliers de dessins et tableaux inspirés par la Polynésie pour lancer une collection Made in Tahiti.



Une collection de papeterie, mode et décoration vient d’être lancée par Titouan Lamazou. Une sélection de ses œuvres se retrouve sur la couverture de petits carnets, sur des marque-pages, des paréos, des sacs. Les dessins sont reproduits à l’identique ou stylisés.



Le principe de base de cette initiative est le "made in tahiti" malgré les difficultés que cela peut poser. " On souhaite qu’il y ait le moins de transport possible et que les fabricants soient payés décemment ", explique l’artiste. Il n’envisage pas voir ses œuvres s’afficher sur des sacs ou tissus conçus dans des conditions sociales inacceptables.



Titouan Lamazou connaît la Polynésie depuis quarante ans. Il y a effectué de nombreux séjours qui ont inspiré des milliers d’œuvres, des dessins, des tableaux. Depuis février, il est définitivement installé à Tahiti dans une maison atelier en bord de lagon.



Un artiste atypique aux projets divers



Les premiers produits de sa collection sont d’ores et déjà disponibles dans différents points de vente à Tahiti. Ils ont été réalisés par des acteurs du territoire. La gamme est prête même si elle ne demande qu’à évoluer.



Les pareo arriveront jeudi. Des tifaifai seront également réalisés dans les temps à venir. " Les tifaifai arriveront à l’allure du tifaifai ", s’amuse l’artiste.



Il pourrait, à terme et en fonction de l’accueil qui sera réservé à sa collection, donner de l’ampleur à l’initiative en faisant venir des outils de pointe pour la fabrication de sacs de luxe par exemple. Un atelier de couture pourrait également se développer.



En parallèle, Titouan Lamazou continue de créer. Il travaille sur des études, a testé la peinture sous-marine équipé d’une bouteille de plongée, pourrait également sculpter " maintenant que je suis plus sédentaire ".



" Je suis un artiste atypique. Je ne suis pas dans les galeries, je ne suis pas dans le marché de l’art. Ce que je veux ce n’est pas être riche, mais être libre, faire ce que j’aime et faire que mon entourage soit bien. " D’où le lancement de la collection de produits.