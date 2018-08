Titioro : la salle polyvalente Pape Ora inaugurée

PAPEETE, le 23 août 2018. La salle polyvalente Pape Ora et le site réaménagé du Bain Loti, à Titioro, à Papeete, ont été inaugurés ce jeudi, en fin de matinée. Titioro accueille 30 % des logements sociaux de la ville de Papeete.



30 % des logements sociaux de la ville de Papeete sont situés dans le quartier de Titioro. Ce quartier, qui comptait au recensement de 2012 1544 habitants, regroupe de nombreux jeunes de moins de 25 ans. Ceux-ci représentant 48% de la population totale du quartier. A l'inverse, selon la mairie, on ne compte que 58 personnes âgées de plus de 65 ans dans ce quartier ! "Le poids des jeunes dans la population est à relier à la très forte présence de familles concentrées dans les résidences sociales" , souligne la mairie de Papeete. " Le taux de chômage est élevé (près de 36% contre 19% pour Papeete), 37% des plus de 15 ans sont sans diplôme et près de 56% des 15-25 ans (soit 185 jeunes) sont déscolarisés et en situation de recherche d'emploi."



Le site du Bain Loti, très fréquenté par la population de la vallée de la Fautaua, et plus particulièrement les habitants des résidences sociales de Temauri village, de Titioro Uta et de Puatehu, s’était, au fil du temps, fortement dégradé et ne répondait plus aux besoins de la population. Le projet d'une salle polyvalente et du réaménagement du site du Bain Loti est donc né il y a deux ans.



Avec le soutien financier de l’État et du Pays, la commune a conduit un vaste projet de réhabilitation du site, comprenant l’aménagement d’un parc public et la construction d’une salle polyvalente. Les travaux, d’une durée de 21 mois, ont démarré en novembre 2016. Ce projet de réhabilitation, d’un montant global de 135 millions de Fcfp est financé à hauteur de 62,1 millions de Fcfp par le Pays (46%), 45,9 millions de Fcfp par l’État au titre du contrat de ville (34 %) et 27 millions de Fcfp par la commune de Papeete (20 %). La salle polyvalente a coûté 108 millions de Fcfp. L'aménagement du site du Bain Loti a coûté 27 millions de Fcfp.



Ces équipements ont été inaugurés ce jeudi en fin de matinée en présence de Michel Buillard, maire de Papeete, René Bidal, haut-commissaire de la République, et d'Edouard Fritch, président du Pays.

Ces aménagements ont pour but de proposer un environnement favorable à la pratique sportive et à l’animation de quartier, de lutter contre l’oisiveté et la délinquance grâce à l’implantation d’une infrastructure permettant d’offrir des activités aux jeunes et d'améliorer durablement le cadre de vie des habitants en y aménageant un équipement de qualité.

Ces derniers mois, plusieurs équipements publics ont été construits ou réaménagés dans le quartier de Titioro : réfection du préau et du réfectoire de l'école élémentaire de Hitivainui et du plateau sportif du fond de la vallée, aménagement de l'aire de jeu de Titioro Uta, de la voirie et des trottoirs, construction d'arrêts de bus, réalisation des maisons de quartier de Temauri Village et de Puatehu.