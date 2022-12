Tinalei en finale de Prodiges sur France 2

Tahiti, le 22 décembre 2022 – Tinalei Mahuta s'est qualifiée pour la finale de Prodiges, émission de télé-crochet de musique classique, diffusée ce jeudi soir sur France 2. La Tahitienne de 16 ans s'est illustrée dans la catégorie chant lyrique en reprenant Can't Help Falling in Love d'Elvis Presley.



Nouvelle étape réussie pour Tinalei Mahuta. La jeune chanteuse de 16 ans a participé à l'émission Prodiges, diffusée jeudi soir sur France 2, à l'issue de laquelle elle s'est qualifiée pour la finale de ce télé-crochet de musique classique. Elle participait dans la catégorie chant lyrique aux côtés de quatre autres candidats.



Tinalei Mahuta a interprété devant le jury, composé du violoncelliste Gautier Capuçon, de la danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla et la chanteuse d'opéra Julie Fuchs, Can't Help Falling in Love, un standard popularisé par Elvis Presley. Une chanson qu'elle a choisie pour rendre hommage à sa grand-mère, comme l'avait fait le chanteur américain plusieurs dizaines d'années auparavant.



Dans son portrait diffusé avant sa prestation, Tinalei indique qu'elle chante depuis l'âge de 9 ans grâce à un défi de son papa. “Tahiti est une île remplie d'artistes, la musique fait partie de notre culture polynésienne”, confie-t-elle. La jeune chanteuse, qui avait déjà été demi-finaliste de La France a un incroyable talent en 2019 et finaliste du concours des Voix des outre-mer en 2021, défendra sa place en finale pour espérer être sacrée “prodige” de l'année dans l'émission diffusée jeudi soir prochain, sur France 2.