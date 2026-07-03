

Tikitama s’adjuge le championnat de beach soccer

Tahiti, le 26 juillet 2026 - Le championnat de beach soccer a livré son verdict, samedi soir, au centre technique de la fédération tahitienne de football. Tikitama s’est offert le titre après sa victoire en finale contre les Green Warriors tandis que Tereone complète le podium de cette édition.



Tribunes pleines, musique à fond, klaxon… C’était l’ambiance des grands soirs pour la conclusion de la saison du championnat de beach soccer. Près de 200 personnes se sont rendues au centre technique de la Fédération tahitienne de football à Pirae afin d’assister à la grande finale de la compétition. Vainqueurs respectivement de Lai Woa (7-4) ainsi que de Tereone (6-3), Tikitama et les Green Warriors se sont disputé le titre tant convoité.



Il n’y a guère eu de suspense dans cette rencontre. Très rapidement, les hommes de Naea Bennett ont pris à la gorge les Green Warriors et sont retournés sur le banc avec une avance de trois longueurs à l’issue du premier tiers temps. Tikitama a continué sur sa lancée dès la reprise du jeu en inscrivant deux nouveaux buts sur coups de pied arrêtés.



De l’autre côté, les partenaires de l’international bulgare Philip Filipov n’ont pas été en réussite face au but à l’image de leur attaquant star, Tze-Yu Rainui Haulani, élu meilleur marqueur de la compétition avec plus de 30 réalisations en neuf matchs, qui a raté plusieurs penalties.



La frustration a commencé à atteindre le moral des Warriors tandis que Tikitama s’envolait encore plus au tableau d’affichage devant un public stupéfait. À dix minutes de la fin du match, le score était de… 9 à 1. Tikitama a même inscrit un 10e but à la suite d’un retourné acrobatique qui a été sans aucun doute l’un des plus beaux de la compétition.



“Je suis très fier, au-delà de la victoire, de mes joueurs’

Les Green Warriors ont tout de même sauvé l’honneur en réduisant l’écart grâce notamment à un pénalty de Philip Filipov dans les derniers instants pour finalement porter le score final à 10-3 en faveur de Tikitama qui ramène la coupe à la maison deux ans après son dernier titre.



“Je suis très fier, au-delà de la victoire, de mes joueurs qui ont suivi ce qu’on a travaillé à l’entraînement”, partage l’entraîneur de Tikitama, Naea Bennett qui a pu prendre une belle photo de famille avec ses enfants qui faisaient partie de l’équipe.



De son côté, l’entraîneur des Green Warriors ne peut que féliciter la prestation adverse : “Ils ont gagné haut la main et on a loupé cette finale. On savait que l’équipe en face était top avec notamment Naea Bennet, ancien coach des Tiki Toa, qui a bien analysé notre jeu pendant les matchs précédents et nous a fait déjouer. On a fait trop d’erreurs notamment en attaque donc ça ne pouvait pas passer. Sur l’ensemble du championnat on est tout de même très satisfaits, car on a commencé très doucement les matchs de poules. Mais ensuite on gagne facilement en quarts de finale (13-4 contre les Red Z) et on fait une superbe demi-finale face à Tereone où on s’est imposés après avoir été menés au score. Le bilan est donc bon.”





Tereone prend sa revanche face à Lai Woa Malgré leur première place lors des phases de poule, Lai Woa, le champion en titre, et Tereone, finaliste la saison dernière, se sont inclinés, vendredi soir, en demi-finale du tournoi. Les deux équipes ont donc disputé la rencontre pour se départager la troisième place.



Un match qui a tenu toutes ses promesses et était loin de compter pour du beurre. Il y a même eu de la tension à l’image de l’accrochage entre les numéros 9 de chaque équipe expulsés quelques minutes après une altercation.



Les deux équipes se sont quittées dos à dos au bout du premier tiers temps (1-1). La période suivante a été propice aux gardiens qui se sont illustrés… en attaque. Le portier de Tereone a fait le show en mettant coup sur coup deux buts sur coups de pied arrêtés, mais son homologue de Lai Woa lui a répondu d’une splendide frappe rasante depuis le milieu de terrain qui a fini sa course au fond des filets.



“Ils ont 16 ans et affrontent des Tiki Toa et des joueurs de l’OFC” Malgré cela, le champion en titre a subi face à l’exposivité de la jeunesse adverse et est puni pour son indiscipline. Tereone enfonce le clou et prend le large (7-3). Lai Woa est parvenu à relancer le suspense en revenant à deux longueurs, quelques minutes avant la fin. Un espoir de courte durée qui a été réduit à néant par le dernier rempart de Tereone qui a signé un hat-trick pour définitivement sceller le sort du match.



“On avait à cœur de faire évoluer le score après la défaite contre eux en finale l’année dernière. Je suis très content, car on est une équipe qui met en avant les jeunes. Ils ont 16 ans pour la plupart et affrontent des Tiki Toa et des joueurs de l’OFC. On a aussi appris et grandi grâce à la défaite en demi-finales sur le fil contre les Green Warriors. Pour nous, c’était vraiment un test pour voir si on est sur le bon chemin et c’est réussi”, sourit l’entraîneur et président du club de Tereone.



“C’était un match disputé. Les jeunes de Tereone en voulaient plus que nous, il n'y a pas photo”, constate le tacticien de Lai Woa, Angelo Tchen qui n’est pas déçu du parcours effectué par ses troupes et d’avoir été sorti en demi-finales par Tikitama.





Place aux qualifications pour le Mondial Si la saison de beach soccer est désormais terminée, le sable va encore vibrer cette année au Fenua. Tahiti accueillera en octobre les qualifications de l’OFC pour la Coupe du monde de beach soccer. Le nouveau sélectionneur des Tiki Toa, Raimana Li Fung Kuee, a d’ailleurs dévoilé une première liste de 20 joueurs, issus principalement de Tikitama, Lai Woa, Tereone et des Green Warriors, convoqués pour préparer la compétition. En ce qui concerne le championnat, “le format devrait rester le même que celui de cette année”, assure l’organisateur. Reste à savoir combien d’équipes seront engagées.







Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 26 Juillet 2026 à 20:03 | Lu 469 fois



