Tiki Fest : les premiers invités arrivent

Tahiti, le 8 avril 2025 - Emma Peters est la première artiste invitée pour le Tiki Fest à débarquer au Fenua. Elle est arrivée dans la nuit de lundi à mardi. Ce mercredi suivront Slimane, SCH, Bon Entendeur et Faul & Wad. Les organisateurs, eux, sont à pied d'œuvre. “On attend 10 000 personnes en deux jours, c'est un challenge !” déclare Florian Sodoyer de Studio 87.



L'auteure de “Clandestina”, un titre qui a dépassé les 100 millions de stream et s’est retrouvée propulsé dans le Top 10 mondial sur Spotify, Emma Peters, est en Polynésie. Elle est arrivée avec son groupe dans la nuit de lundi à mardi, “heureuse” de jouer pour la première fois ici. “Je commence ma grosse tournée de festival par le Tiki Fest qui a une riche programmation cette année. J'ai hâte de monter sur scène !”



Une énergie particulière à Tahiti



C'est la première des sept invités internationaux à débarquer. Mercredi matin sont attendus Slimane, SCH, Bon Entendeur et Faul & Wad, puis viendront Don Diablo et Sheylley. Mais déjà, Bon Entendeur annonce : “Si on a prévu un set spécial pour le Tiki Fest ? Bien sûr ! Tahiti a toujours une ambiance incroyable. On y ressent une énergie particulière.” Le duo travaille sur son prochain album et “il y a plein de sons qu'on n'a pas encore sortis et qu'on aimerait tester en Polynésie”. Il promet un set “joyeux, énergique, festif, mêlant disco, house et musique électronique”.



Pendant ce temps-là, en coulisse, les choses se précisent. Le Tiki Fest, organisé par Studio 87, se tiendra cette année, pour la première fois, sur deux jours. “Nous attendons 10 000 personnes”, explique Florian Sodoyer de Studio 87. “C'est un vrai challenge !” Près de 70% des places ont d'ores et déjà trouvé preneurs.



50 sociétés impliquées



Pas moins de 50 sociétés et 200 personnes sont amenées à travailler sur l'événement. “On a commencé à monter la scène principale”, indique Florian Sodoyer. Tous les espaces du festival devront être prêts avant vendredi matin pour le passage de la commission de sécurité.



Le camping, quant à lui, sera opérationnel dès jeudi. Une cinquantaine de tentes seront montées pour accueillir les festivaliers (une vingtaine est encore disponible). Ce camping sera gardienné 24 heures et 24, des clés seront fournies lors de l'attribution des tentes et un poste de secours dédié est prévu pour garantir la sécurité des festivaliers.



30 actions pour renouveler le label Ecofest



Le Tiki Fest a obtenu le label européen Ecofest 2023. Ce label a pour objectif d’inciter les organisateurs d’événements à évaluer l’impact de leur projet sur l’environnement, de le minimiser et de promouvoir leurs efforts et leurs actions en la matière. Le label, lorsqu’il est délivré, est valable pour la prochaine édition de l’événement. Il est renouvelable tous les ans. Aussi, Studio 87 réitère ses efforts d'année en année.



“Le verre est recyclé, la vaisselle à usage unique interdite, des écocups Tiki Fest réutilisables sont distribués sur le site, nous encourageons le covoiturage”, liste Florian Sodoyer. Au total, 30 actions sont menées à différents niveaux. Les critères d'obtention du label portent sur plusieurs secteurs comme l’alimentation, la communication, les déchets, la gestion du lieu et de l’hébergement, l’énergie, les transports et l’impact social.



Le festival démarrera vendredi à 14 heures (les horaires ont été modifiés, voir encadré). Les premiers essais sons débuteront jeudi après-midi, c'est à ce moment-là que les artistes locaux et les artistes invités pourront se rencontrer.



