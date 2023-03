Tiare Tahiti s'accroche à son fauteuil de leader à Moorea

Moorea, le 27 mars 2023 - A l’issue de la 8e journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tiare Tahiti a conforté sa place de leader en battant Tohiea sur le score de 2 buts à 1. Tiare Hinano profite de sa victoire sur Temanava (6-1) pour remonter à la deuxième place, en comptant toutefois deux matchs de plus que son poursuivant Mira. Dans le dernier match du week-end, la rencontre entre Tapuhute et Mira a été arrêtée alors que le score était de deux buts partout.



Après deux semaines de pause, le championnat de Moorea a repris ses droits ce week-end. Pour le premier match de cette 8e journée de la phase 2, Tohiea était opposé au leader, Tiare Tahiti, samedi au stade de Maatea. Les deux équipes ont attaqué le match avec un rythme élevé. Bien que le jeu était équilibré, ce sont les attaquants de Tohiea qui se sont créés les meilleures opportunités en début de match. Bien servi par Vehia Pahi, Lorenzo Kokauani s’est joué des défenseurs verts avant de son voir son astucieux lob passer à côté du but adverse (10e).



Peu après le quart d’heure de jeu, ce même Lorenzo Kokauani a bénéficié d’une passe en retrait de Herehaunui Ferrand avant de voir Raiura Hanere, le gardien de Tiare Tahiti, arrêter sa reprise du plat du pied. A la demi-heure, c’est cette fois-ci Pierre Kohumoetini, en partant à la limite du hors-jeu, qui s’est présenté seul face à Raiura Hanere avant de perdre son duel à son tour. Il a fallu attendre la 38e minute pour enfin voir la première action dangereuse de Tiare Tahiti. Mais les verts de Maharepa ont été plus efficaces. Après une tentative de Tohivea Haring repoussée par Faahei Vaite, le gardien de Tohiea, Ronald Teraiharoa a profité d’un nouveau tir repoussé par le portier adverse pour ouvrir la marque pour Tiare Tahiti (1-0).



Manarii Porlier se mue encore en sauveur pour Tiare Tahiti



Au retour des vestiaires, les attaquants de Afareaitu se sont encore montrés menaçants. Après une première grosse frappe contrée par la défense adverse (56e), Herehaunui Ferrand a combiné avec Lorenzo Kokauani pour ensuite dribler seul la défense des verts avant d’égaliser pour son équipe en trompant Raiura Hanere en deux temps (1-1). Peu de temps après, le très remuant Herehaunui Ferrand a cette fois-ci décalé Lorenzo Kokauani, mais la frappe de ce dernier a frôlé le poteau droit de Raiura Hanere (65e).



Les affaires se sont ensuite compliquées pour Tiare Tahiti après l’expulsion de Tamahere Punu. Les joueurs de Tohiea ont profité de leur supériorité numérique pour multiplier leurs offensives sans toutefois avoir de réussite, à l’image de la belle reprise de volée de Rainui Nordman captée sans problème par le portier des verts (74e). Le jeu s’est ensuite rééquilibré entre les deux équipes après que Raihani Swapp, le défenseur central des blancs, a été expulsé à son tour (79e).



C’est toutefois Tiare Tahiti qui a fait la différence en fin de match. Manarii Porlier, qui avait déjà inscrit le but décisif il y a deux semaines face à Mira, a offert une nouvelle fois la victoire aux verts en marquant sur penalty à cinq minutes du coup de sifflet final. Avec cette victoire, Tiare Tahiti garde la tête du championnat à Moorea.



Temanava à huit pour jouer contre Tiare Hinano



Dans les autres rencontres du week-end, Tiare Hinano recevait Temanava sur son stade de Pihaena. Face à une équipe incomplète (huit joueurs s’étaient présentés sur le terrain), les mauves de Pihaena ont soigné son goal-average en l’emportant sur le score de 6 buts à 1. Malgré l’ouverture du score de Hanaia Youri pour les rouges et noirs, le score à la pause était de 3 buts à 1 pour les mauves avec des buts d’Albert Mairau (13e), de Toahiti Germain (19e) et de Tepari Taiore (25e). En deuxième période, Tiare Hinano a assuré sa victoire avec de nouvelles réalisations d’Albert Mairau (52e, 59e) et de Taputurani Pihatarioe (58e).



Quant au match opposant Tapuhute à Mira, dimanche sur le stade de Maatea, la rencontre a été malheureusement arrêtée en deuxième période après des incidents constatés sur le stade. Le score était alors de deux buts partout. Une décision sur la suite à donner de ce match sera prise par la Ligue de Moorea.