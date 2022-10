Tiare Tahiti reste leader du championnat de foot de Moorea

Moorea, le 24 octobre 2022 - À l’issue de la troisième journée de la phase 1, Tiare Tahiti garde sa place de leader en battant largement Temanava sur le score de 8 buts à 0. Mira conforte sa deuxième place en l’emportant face à Tohiea (3-1), qui se trouve relégué à la troisième place. Tapuhute profite de sa courte victoire conte Tiare Anani (1-0) pour se hisser à la quatrième place.



Le premier match de cette troisième journée de la phase 1 a opposé Tiare Anani à Tapuhute, samedi au stade de Maatea. Malgré une légère domination des joueurs de Haapiti, les deux équipes n’ont pas pu se départager durant la première période. Alors que le jeu s’est plutôt rééquilibré en seconde mi-temps, ce sont encore les attaquants de Tapuhute qui ont réalisé les meilleures offensives, avec notamment Rui Vahinetua. Après avoir été servi par une belle remise de Teraupoo Tepa, Vahinetua s’est présenté seul devant le portier de Tiare Anani, Matahi Peu, avant de perdre son duel contre ce dernier (58e). À quelques minutes du temps réglementaire, Jean Tepa a profité d’un caviar de Teraupoo Tepa, pour se mettre en position de frappe devant un but adverse bien ouvert. L’attaquant de Tapuhute a toutefois manqué de peu le cadre. La formation de Haapiti a finalement réussi à s’imposer de justesse grâce à un penalty transformé par Rui Vahinetua à cinq minutes de la fin du match (1-0).

Mira, réaliste, bat Tohiea 3-1 Pour le deuxième match du week-end, Tohiea recevait Mira dimanche sur le stade de Afareaitu. Alors que la formation de Papetoai avait montré lors de ses matchs précédents une force offensive impressionnante, ses attaquants ont été plutôt discrets durant la première mi-temps, visiblement contraints par la très bonne organisation défensive de l’équipe de Tohiea. Ce sont même les attaquants de Afareaitu, avec notamment les très remuants Teraitu Vaitua et Rainui Nordman, qui ont été les plus menaçants. C’est d’ailleurs ce dernier qui a créé la première situation critique dans la surface de réparation des bleus en tirant un corner… détourné de justesse par Xavier Maraeura, le portier de Mira (10e). Le portier bleu a encore dû s’employer pour arrêter, cette fois-ci, un retourné acrobatique de Warren Timau peu avant la demi-heure de jeu. Mira, qui a été jusque-là totalement gêné par la rigueur défensive de son adversaire, a toutefois été plus réaliste en ouvrant le score à cinq minutes de la pause sur sa première occasion de but. Arnaud Teariki, le gardien de Tohiea, a d’abord détourné un dangereux coup-franc de Teihoarii Tama dans les pieds de James Dufau, le milieu de terrain de Mira. Opportuniste, il n’a suffi à ce dernier qu’à pousser le ballon dans le but vide (1-0). Malgré une dernière tentative ratée de Karl Hutia, qui a essayé de dévier une frappe enroulée de Rainui Norman dans le but de Mira, les joueurs de Papetoai sont rentrés aux vestiaires en étant plutôt heureux de ce mince avantage.



Au début de la deuxième période, ce sont encore les attaquants de Afareaitu qui se sont montrés les plus menaçants avec une frappe brossée de Vaitua Teraitua obligeant Xavier Maraeura à faire une nouvelle parade pour sauver le but des bleus (50e). Sur le corner qui a suivi, c’est cette fois-ci une tête d’André Teikihakaupoko, le meneur de jeu de Tohiea, qui a raté de justesse le cadre adverse. Mira a toutefois fait une nouvelle fois preuve d’un redoutable réalisme en marquant sur sa deuxième réelle occasion de but, peu avant l’heure de jeu. À la suite d’une combinaison, James Dufau a profité d’un débordement, puis d’un centre millimétré de Sylver Teheura pour battre à nouveau Arnaud Teariki, le gardien de Tohiea (2-0). Peu de temps après, Muera Teinauri, l’attaquant de Mira, a profité d’une mésentente des défenseurs centraux adverses, pour partir seul vers le but adverse avant finalement de perdre son duel face au portier des blancs. Après plusieurs tentatives, la formation de Afareaitu a finalement réussi à réduire le score à un quart d’heure de la fin du match, grâce à une reprise de volée percutante de Jacke Taata, dans la surface de réparation adverse (1-2). Le gardien de Mira, a dû, dans la minute qui a suivi, intercepter un centre d’André Teikihakaupoko en direction de Nordman Rainui, seul face au but des bleus, pour empêcher Tohiea d’égaliser (75e). Mira s’est toutefois définitivement mis à l’abri en fin de match lorsque Tauraatua Tauhiro a profité d’un ballon mal détourné par le gardien de Tohiea pour tranquillement placer le ballon dans le but adverse (3-1). Avec un match en moins, les joueurs de Papetoai profitent de cette victoire pour rester dans la course du leader Tiare Tahiti.



Le club de Maharepa, qui recevait justement Temanava sur son stade de Maharepa dimanche dernier, a profité de sa large victoire (8 buts à 0) pour garder la tête du classement général.

Résultat de la troisième journée de la phase 1: Tiare Tahiti – Temanava 8-0

Mira - Tohiea 3-1

Tapuhute - Tiare Anani 1-0

Classement général : Tiare Tahiti 12 Mira 8 Tohiea 6 Tapuhute 5 Tiare Hinano 5 Tiare Anani 5 Temanava 3

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 24 Octobre 2022 à 20:05 | Lu 836 fois