

Tiare Tahiti gagne son billet pour la finale de la Coupe de Moorea

Moorea, le 24 juin 2026 - Après sa victoire 2-0 au match aller, Tiare Tahiti s’est qualifié pour la finale de la Coupe de Moorea en battant à nouveau Tiare Hinano sur le score de 3-0 lors de la demi-finale retour, dimanche à Pihaena. Les verts de Maharepa seront opposés à Tohiea dimanche prochain à Afareaitu. Le champion de Moorea s’était qualifié face à Mira (victoire 2-0 à l’aller et 7-0 au retour).



Après la qualification de Tohiea pour la finale contre Mira, le 14 juin dernier (victoire par 7 buts à 0), c’était au tour de Tiare Tahiti et de Tiare Hinano de tenter de décrocher leur place en finale lors de la deuxième demi-finale retour de la Coupe de Moorea, qui s’est déroulée dimanche à Pihaena. Forts de leurs deux buts d’avance acquis lors de leur victoire au match aller, les verts de Maharepa se sont mis à l’abri en ouvrant le score dès la 3e minute grâce à un coup franc à ras de terre d’Ariimana Tiaihau, qui a surpris Frédéric Vigier, le gardien de Tiare Hinano (1-0). Tiare Tahiti a ensuite continué sur sa dynamique en lançant quelques offensives, dont une reprise du plat du pied sur une passe en retrait d’Ariimana Tiaihau, repoussée par un arrêt réflexe de Frédéric Vigier (16e).



Après avoir été dominés depuis le début de la rencontre, les joueurs de Pihaena, beaucoup plus agressifs dans la récupération, ont commencé à réagir après le premier quart d’heure de jeu. Leur première opportunité est intervenue à la 21e minute sur un coup franc brossé de Toahiti Germain, qui est passé tout près de la lucarne droite adverse. Deux minutes plus tard, c’est cette fois-ci le coup franc d’Uramea Teihotaata qui a été boxé par Tuanui Manea, le gardien des verts.



Sur leur lancée, les mauves ont continué à mettre la pression sur la défense de Tiare Tahiti. Après un raid solitaire sur le flanc gauche, Laurent Thahnaena a repiqué au centre avant de décocher une frappe du pied droit, passée à côté du poteau droit des verts (24e). À la demi-heure de jeu, Félix Mairau a récupéré un ballon dans la défense de Tiare Hinano avant de lancer, d’une longue passe aérienne, Laurent Thahnaena. Parti à la limite du hors-jeu, ce dernier s’est fait intercepter à temps par Tuanui Manea.



Bousculée par Tiare Hinano, la formation de Maharepa a dû attendre la 34e minute pour avoir une nouvelle occasion de but, avec une frappe lointaine de Peaumatarii Hunter qui a terminé sur la barre transversale adverse. Les 22 acteurs sont ensuite rentrés aux vestiaires sur ce score de 1-0 en faveur de Tiare Tahiti.



Tiare Hinano peine collectivement



Tiare Hinano a ensuite eu l’opportunité d’égaliser à la 52e minute en obtenant un penalty, après que Laurent Thahnaena a été bousculé dans la surface de réparation adverse. Tuanui Manea a toutefois plongé du bon côté pour repousser la frappe de Taputurani Pihatarioe. C’était certainement le tournant du match.



À l’heure de jeu, Tiare Tahiti a doublé la mise grâce à Ariimana Tiaihau, auteur d’une belle frappe enroulée du pied gauche qui a trompé Toana Tehou, tout juste entré en jeu dans la cage des mauves (2-0).



Dans l’équipe de Tiare Hinano, qui peinait désormais collectivement, Laurent Thahanaena a tenté la solution individuelle en effectuant quelques raids sur le flanc gauche, qui se sont conclus notamment par une frappe au-dessus de la barre transversale (71e), puis par un tir dans un angle fermé, repoussé en corner par le gardien des verts (72e). Tohivea Haring a toutefois mis définitivement fin aux espoirs des supporters de Pihaena à la 70e minute en décochant un lob lointain qui a trompé Toana Tehou, largement sorti de sa cage (3-0).



Tiare Hinano a continué à jouer le jeu en faisant notamment entrer ses remplaçants. Mais, hormis un duel perdu par Moana Fanaurai face au gardien de Tiare Tahiti, les attaquants de Pihaena n’ont toujours pas trouvé de solutions offensives. C’est même Manueva Tumg, après un une-deux avec Ariimana Tiaihau, qui aurait pu aggraver la marque pour les verts en frappant à côté du poteau droit adverse.



Le match s’est finalement terminé sur ce score de 3-0 en faveur de Tiare Tahiti, après sa victoire 2-0 au match aller. La formation ira donc défier le champion Tohiea lors de la finale de la Coupe de Moorea, prévue le dimanche 28 juin à Afareaitu.

Rédigé par Toatane Rurua le Mercredi 24 Juin 2026 à 19:56 | Lu 323 fois



