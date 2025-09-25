

Tiare Tahiti et Tiare Hinano écrasent leurs adversaires

Moorea, le 15 octobre 2025 - À l’issue de la troisième journée du championnat de Moorea, les favoris ont passé un week-end tranquille. Samedi, Tiare Hinano et Tohie’a ont en effet facilement dominé Temanava (6-1) et Tahatiri (12-1), tandis que dimanche, Tiare Tahiti et Mira ont écrasé Tiare Anani (7-0) et Tapuhute (4-0).



Le week-end dernier s’est jouée la troisième journée de la phase 1 du championnat de football de Moorea. Pour le premier match, Tiare Hinano accueillait Temanava samedi au stade de Pihaena. Les mauves de Pihaena, entraînés désormais par Abel Terevaura, ont d’emblée pris le jeu à leur compte et ont logiquement ouvert le score à la 3e minute grâce à une réalisation de Régis Wolher. Bien lancé par Gaiz Aroquiame, l’ailier droit des mauves a pris de vitesse les défenseurs adverses pour s’en aller battre Vehiatua Hanere, le gardien de Temanava (1-0). Gaiz Aroquiame a ensuite doublé la mise à la 7e minute en profitant d’une bourde du gardien adverse, qui tentait de repousser une longue transversale de Tuteramana Teihotua, pour récupérer la balle et la pousser dans le but vide (2-0).



Face aux assauts des attaquants mauves, Vehiatua Hanere, souvent abandonné par sa défense, a tenté tant bien que mal de maintenir son équipe en vie en remportant plusieurs duels contre notamment Moana Fanaurai, intenable sur le flanc gauche de Tiare Hinano. À la conclusion d’une combinaison des mauves, ce dernier s’est retrouvé seul face au but adverse avant de voir sa frappe repoussée du pied par Vehiatua Hanere (11e). Le gardien des rouges s’est encore illustré en remportant un face-à-face (15e), puis en repoussant un nouveau tir de l’ailier gauche des mauves (33e). Régis Wolher, en grande forme pour ce début de match, a finalement tué le suspense à la 38e minute en réalisant une chevauchée solitaire sur son flanc droit avant de tromper à nouveau Vehiatua Hanere d’une frappe croisée et lointaine (3-0).



Le repositionnement de Laurent Thahnaena au poste de libero au début de la seconde période a permis d’apporter un peu plus de sérénité dans la défense de Temanava et de réaliser quelques offensives. Bryan Toromona a d’ailleurs réduit le score pour les rouges de Maatea à la 55e minute grâce à une tête victorieuse (1-3). Tiare Hinano, avec l’aide de ses remplaçants, a toutefois remis les pieds sur l’accélérateur et réalisé plusieurs nouvelles combinaisons. Nahiti Germain, grâce à une frappe imparable du pied gauche, a porté la marque à 4 buts à 1 à l’heure de jeu. Uramea Teihotaata, entré en jeu en deuxième mi-temps, a ensuite réalisé un doublé (72e, 82e) pour clore la marque à 6 buts à 1.



Tohivea Haring redynamise les verts



Pour le deuxième match, Tohie’a a déroulé en écrasant Tahatiri sur le score de 12 buts à 1 samedi à Maatea (12-1). Pour le troisième match du week-end, Tiare Tahiti était opposé à Tiare Anani dimanche à Maharepa. Les orange de Paopao ont donné du fil à retordre au champion en titre en contenant parfaitement ses offensives. Hormis une frappe de Manueva Tumg, détournée en corner par Matahi Peu, le gardien de Tiare Anani (13e), et une tête de Manarii Porlier, qui a terminé sur la lucarne gauche adverse (28e), Tiare Tahiti a eu beaucoup de mal à trouver la faille dans la défense de Tiare Anani durant la première demi-heure de jeu. Il a fallu attendre la 32e minute pour que Rui Vahinetua, bien décalé sur la gauche par Jason Jones, ouvre le score pour la formation de Maharepa en décochant une belle frappe du pied gauche (1-0). Les verts se sont ensuite progressivement libérés, mais ont dû se contenter de ce score à la fin de la première mi-temps, malgré un tir de Manueva Tumg, bien capté par Matahi Peu (38e).



L’entrée en jeu en deuxième période de Tohivea Haring, apportant beaucoup d’activité sur le flanc gauche de Tiare Tahiti, a ensuite complètement dynamisé l’attaque des verts. Ce dernier a d’ailleurs doublé la mise dès la 47e minute en décochant un centre-tir, dévié par la défense des orange dans son propre but (2-0). Pourtant irréprochable dans son organisation jusque-là, la défense de Tiare Anani s’est ensuite complètement effondrée pour le reste de la rencontre. À la 51e minute, Peaumatarii Hunter a profité de la passivité des défenseurs adverses pour marquer un troisième but en déviant un coup franc dans le but de Tiare Anani (3-0). Peu avant l’heure de jeu, l’inarrêtable Tohivea Haring, parti à la limite du hors-jeu, a pris de vitesse toute la défense adverse pour aller battre Matahi Peu (4-0).



Le calvaire des joueurs de Paopao n’était pas fini puisque Manarii Porlier, en reprenant du plat du pied une passe en retrait de Manueva Tumg (65e), puis à nouveau Tohivea Haring, d’une frappe du pied gauche (72e), ont respectivement inscrit le cinquième et le sixième but pour Tiare Tahiti. Tohivea Haring a même réalisé un quadruplé dans les dernières secondes en décochant une frappe lointaine qui a fait mouche (7-0). La rencontre s’est finalement terminée par une victoire des verts sur le score sans appel de 7 buts à 0.



Lors du dernier match de cette troisième journée, Mira a facilement battu Tapuhute sur le score de 4 buts à 0, dimanche à Maatea. Frédéric Nepamoindu a ouvert le score pour la formation de Papetoai à la 11e minute (1-0), avant que Tane Faarahia ne double la mise au bout d’un quart d’heure de jeu (2-0). Dans les secondes qui ont suivi, Tekaviu Teihotu a inscrit le troisième but pour Mira (3-0). Enfin, Frédéric Nepamoindu a clos la marque à la demi-heure de jeu (4-0). Au classement général, Tiare Tahiti, Tohie’a, Tiare Hinano et Mira sont coleaders avec 10 points chacun.



