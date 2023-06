Tiare Hinano s’empare de la Coupe à Moorea

Moorea, le 14 juin 2023 - Tiare Hinano a décroché la Coupe de Moorea 2023 après avoir battu Mira en finale sur le score de 1 but 0, dimanche dernier, à Afareaitu. Après avoir été dominée pendant toute la rencontre, la formation de Pihaena a arraché la victoire en toute fin de match grâce à un but d’Albert Mairau. Après un parcours plutôt décevant en championnat, Tiare Hinano sauve sa saison avec ce titre.



Mira et Tiare Hinano s’affrontaient dimanche sur le stade de Afareaitu dans le cadre de la finale de la Coupe de Moorea 2023. Dès le début de la rencontre, les joueurs de Papetoai ont tenté comme d’habitude de prend le jeu à leur compte, mais ce sont les mauves qui ont lancé les premières offensives. Le jeune Nahiti Germain a notamment repris en pleine course un centre d’Albert Mairau avant finalement de voir la balle passer au-dessus du but des bleus (6e). Au fil des minutes, Mira a progressivement pris le monopole de la balle en se procurant quelques occasions de but. Temuriavai Taaviri, très inspiré dans son rôle de meneur de jeu, s’est infiltré dans la défense des mauves avant de louper sa frappe (6e). À l’issue d’un beau mouvement collectif, Rick Mou a repris de la tête un centre de Teihoarii Tama, mais a raté de peu le cadre adverse (10e).



Privés de ballon après le quart d’heure de jeu, les joueurs de Pihaena ont essayé de miser sur les coups de pied arrêtés ou les contre-attaques sans toutefois avoir de réussite. Pour illustration, le coup franc de Uramea Teihotaata (19e) ainsi que la frappe d’Albert Mairau (22e) ont bien été captés par Abed-Nego Maraeura, le gardien de Mira. Ce sont au contraire les attaquants de Papetoai qui ont continué à se montrer dangereux. Très remuant sur son flanc gauche, Francis Tchen a adressé un centre pour James Dufau, mais l’attaquant de pointe des bleus n’a pas pu ajuster correctement sa tête (23e). À la demi-heure de jeu, c’est Mihirau Germain qui a, à son tour, décoché une frappe lointaine qui a terminé sur la barre transversale des mauves.



Mira a continué à dominer son adversaire et à cinq minutes de la pause, Francis Tchen, après un énième show technique sur son flanc gauche, a adressé un nouveau centre devant le but adverse. James Dufau et Rick Mou, pourtant bien placés, n’ont toutefois pas pu reprendre à temps la balle de la tête. Et malgré une grosse domination en première période, c’est sur ce score vierge que Mira a regagné les vestiaires.

​Tiare Hinano ouvre le score contre le cours du jeu Dès le début de la seconde période, Mira a continué d’accélérer et a multiplié les combinaisons dans le camp adverse. À la 50e minute, James Dufau a dévié de la poitrine une passe aérienne de Freddy Tutavae dans le but adverse, mais Rautea Vongues, le gardien de Tiare Hinano, est resté vigilant. À l’heure de jeu, James Dufau a repris de la tête un centre de Rick Mou, mais la balle a été repoussée par la défense de Tiare Hinano sur sa ligne de but. Et à la 71e minute, c’est cette fois-ci Tuteramana Teihotua, le capitaine des mauves, qui a sauvé son but en repoussant de la tête un tir puissant de Teihoarii Tama.



Après avoir ultra dominé la deuxième période, le pire scénario pour Mira est intervenu à cinq minutes de la fin du match lorsque Tiare Hinano a ouvert le score contre le cours du jeu. C’est à ce moment-là que Tahiri Utia a lancé en profondeur pour Albert Mairau. Après une belle feinte, Mairau a décoché une frappe puissante du pied gauche qui a terminé au fond des filets du but de Mira (1-0).



Les joueurs de Papetoai se sont ensuite lancés à l’assaut du but des mauves. La frappe de Mihirau Germain a toutefois été arrêtée en deux temps par Rautea Vongues (90e) tandis que celle de Freddy Tutavae, après qu’il s’est infiltré dans la défense des mauves, est passée au-dessus du cadre adverse (92e). Tiare Hinano a finalement tenu sa victoire jusqu’au coup de sifflet final. Ce qui lui permet de décrocher la Coupe de Moorea 2023 et de sauver sa saison après un parcours plutôt décevant en championnat.

​Tuteramana Teihotua, capitaine de Tiare Hinano : “On a gagné parce que l’équipe était bien soudée” “On est très content de cette victoire. Ce n’était pas facile, car on ne s’est pas entraîné depuis trois semaines. Vu qu’on n’avait pas la condition physique, on a abordé cette finale en se disant qu’on allait la jouer en gérant bien le match et en attendant les bonnes situations en attaque. On a gagné aussi parce que l’équipe était bien soudée. C’était une saison difficile pour nous, parce qu’on a eu des joueurs blessés et malades. On n’a du coup pas eu le même rendement que la saison dernière. On va se renforcer la saison prochaine pour aller chercher à nouveau le titre. Je dédie cette victoire à nos supporters de Pihaena, à notre famille ainsi qu’à ma petite fille. Elle fête ses sept ans.”

Rédigé par Toatane Rurua le Mercredi 14 Juin 2023 à 17:28 | Lu 798 fois