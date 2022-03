Tiare Hinano confirme sa première place

Moorea, le 28 mars 2022 - À l’issue de la troisième journée de la phase 2 du championnat de football de Moorea, Tiare Hinano a consolidé sa première place après avoir battu son dauphin, Mira (1-0). Tapuhute a rejoint la formation de Papetoai (Mira) à la deuxième place grâce à sa victoire sur Tiare Tahiti (3-1). Dans le dernier match, Tohiea s’est rapproché du podium après avoir dominé Tiare Anani (2-0).



Le leader Tiare Hinano et son dauphin Mira se sont opposés samedi sur le stade de Pihaena, pour le compte de la troisième journée de la phase 2, pour tenter de s’octroyer la première place du classement du championnat de Moorea. Comme prévu, on a assisté dès les premières minutes à un match de haute intensité entre les deux formations. C’est Mira qui a sonné la première grosse alerte à la sixième minute de jeu lorsque Mihirau Germain s’est débarrassé des défenseurs mauves dans son couloir gauche avant de donner une balle de but à Allan Hnyeikone, mais l’attaquant des bleus, pourtant seul face au but adverse, a raté l’immanquable.



Le match s’est ensuite emballé au fil des minutes, mais les défenses étaient bien présentes à l’image de Tuteraimana Teihotua, le défenseur central de Tiare Hinano, qui a empêché James Dufau d’armer sa frappe au dernier moment (9e) ou de Louis Vayrac, le portier de Mira, qui a intercepté dans la foulée un centre dangereux de Muera Teinauri, l’ailier droit des mauves.



Tiare Hinano a finalement trouvé l’ouverture à la demi-heure de jeu. Après avoir combiné à droite avec Uramea Teihotaata, Albert Mairau a adressé un centre millimétré à destination de Muera Teinauri. L’attaquant des mauves n’a pas manqué d’ouvrir le score en reprenant la balle par une tête puissante (1-0). Mira était à deux doigts d’égaliser sur corner avant la pause, mais Réginald Roustan a vu Rautea Vongue, le portier des mauves, détourner sa reprise de la tête qui filait tout droit dans le but. Dans le corner qui a suivi, Réginald Roustant a encore décoché une tête piquée dangereuse, mais la défense de Tiare Hinano a sauvé de justesse le ballon sur sa ligne de but.



Plus d'engagement en deuxième mi-temps



Au retour des vestiaires, l’engagement est monté d’un cran dans les deux camps avec pour conséquence quelques gestes d’énervement. Moana Fanaurai, l’ailier gauche des mauves, a été tout prêt de doubler la mise pour son équipe (54e), mais le gardien de Mira a arrêté sa dangereuse frappe grâce à une intervention reflexe. Mira a par la suite tout tenté pour égaliser sans pour autant trouver la faille dans la défense de Tiare Hinano. Allan Hnyeikone a notamment vu sa reprise acrobatique passer à côté du but adverse (58e) tandis que James Dufau a vu sa dangereuse frappe lointaine repoussée par la défense mauve (73e). Les joueurs de Papetoai peuvent avoir des regrets d’avoir raté de peu l’égalisation à 10 minutes du temps réglementaire.



Après une chevauchée solitaire dans le couleur gauche, Allan Hnyeikone a donné une belle offrande à Tane Faarahia, mais ce dernier a complètement loupé sa reprise face au but des mauves. Tiare Hinano a finalement tenu sa victoire jusqu’au bout et prend 5 points d’avance sur son adversaire au classement général.



Victoire 2-0 de Tohiea sur Tiare Anani



Le deuxième match de ce week-end a opposé Tohiea à Tiare Anani sur le stade de Maatea. Les deux clubs ont proposé un jeu séduisant durant les premières minutes, mais ce sont les joueurs de Paopao qui ont été les plus menaçants. Emmanuel Tiaahu, bien lancé par Matairea Puarai, a toutefois un peu trop croisé sa frappe (12e) tandis que Teihoarii Tama, sous la pression des défenseurs adverses, a manqué de précision face à Faahei Vaite, le gardien de Tohiea (20e).



Les blancs n’ont pour leur part pas manqué leur première occasion de but à la demi-heure de jeu puisqu’après une perte de balle des milieux de terrain orange, Rainui Nordman, l’attaquant de pointe de Tohiea, a décoché une frappe lointaine qui a fait mouche (1-0). Tiare Anani avait l’occasion d’égaliser sur penalty juste avant la pause, mais Faahei Vaite en a décidé autrement grâce à un plongeon réflexe.



Après la pause, Tohiea a attaqué d’avantage et a réussi à doubler la mise à l’heure de jeu grâce à une reprise de volée victorieuse de Vaitua Teraitua (2-0 ). Les joueurs de Afareaitu ont ensuite profité de l’exclusion d’Emmanuel Tiaahu, pour un geste d’énervement, pour enchaîner des combinaisons d’attaque. Malgré un raté invraisemblable de Rainui Nordman face au but adverse (73e) et une frappe dangereuse d’André Teikihakauooko dans le petit filet droit du but de Tiare Anani (88e), la partie s’est terminée par la victoire de Tohiea sur le score de 2 buts à 0.



Dans le dernier match du week-end, Tapuhute a battu sans problème Tiare Tahiti au stade de Maharepa sur le score de 3 buts à 1.