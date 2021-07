Thomas Moutame installé à la CAPL

Tahiti, le 6 juillet 2021 - La séance d’installation de l’assemblée générale de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire s'est tenue mardi matin à la mairie de Pirae. Thomas Moutame est officiellement le nouveau président de la chambre. Le maire de Taputapuātea prône le développement durable à travers un partenariat entre la chambre, le Pays et les communes pour atteindre l'autosuffisance alimentaire.



"L'assemblée générale d'aujourd'hui marque le début de la mandature 2021-2026". Après avoir vu sa liste Te Reo Amui No Te Feia Faa'apu Rau No Porinetia arriver largement en tête de l'élection des représentants de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) le 10 juin dernier, Thomas Moutame a été officiellement élu président de la chambre mardi matin lors d'une assemblée générale constitutive organisée à la mairie de Pirae. Mardi, 18 des 19 représentants élus se sont réunis pour désigner les membres du nouveau bureau. Ainsi, Heia Teina (absente ce jour) a été nommé première vice-présidente. Jean Tama est deuxième vice-président tandis que Varink Tama, Odile Horoi et Timoa Tanehoarai sont élus membres. Le bureau enfin constitué, les projets peuvent débutés.



L'importance d'une collaboration



"On veut apporter un plus, notamment en ce qui concerne le développement durable, avec des produits de qualité. Depuis une quinzaine d'années je me bats pour la culture biologique. Aujourd'hui je suis fière, car beaucoup d'associations nous soutiennent ainsi que le gouvernement. Nous avons voté unanimement à l'APF notre schéma directeur. Nous avons une feuille de route et nous allons tous ensemble s'y tenir". Le tout nouveau président de la CAPL souhaite mettre en place un partenariat triparti entre la chambre, le Pays et les communes pour mutualiser les moyens et ainsi promouvoir plus activement les produits locaux. Tearii Alpha, vice-président de la Polynésie française, va dans ce sens : "Nous sommes en train de rédiger une loi du Pays pour pouvoir partager certaines compétences du service publique et notamment celle de contrôle des opérations agricoles sur le terrain pour rendre le système plus efficace et intégré".