

Thomas Lubin : “J’ai fait pas mal de sacrifices pour cette course”

Tahiti, le 8 octobre 2026 - Le triathlète participe, ce samedi, aux championnats du monde amateur XTERRA aux États-Unis. Il se prépare spécialement depuis plusieurs mois pour cette compétition où il vise un podium face à 400 concurrents. La course sera spéciale puisque la localité de Ruidoso qui accueille l’épreuve est perchée à plus de 2 000 mètres d’altitude. Un défi coriace loin de l’effrayer.



Comment se passe la préparation ?

“Nous sommes arrivés sur place avec ma compagne une dizaine de jours avant la compétition. C’est une préparation particulière puisque, cette année, les Mondiaux se déroulent à 2 200 mètres d’altitude dans la localité de Ruidoso au Nouveau-Mexique (États-Unis). On a décidé avec mon entraîneur de venir très tôt afin de s’acclimater. Quand on vient du niveau de la mer en Polynésie, le corps met encore plus de temps à s’adapter aux changements.”



Comment s’adapte-t-on à l’altitude ?

“On a établi un programme spécifique. Les six premiers jours sont assez tranquilles même si je réalise quelques petites séances d’entraînement sans mettre trop d’intensité. Car au début, le sang s'épaissit et on crée beaucoup de globules rouges. La respiration est aussi accélérée avec le manque d’oxygène. L’idée est de mettre petit à petit de l’intensité en fonction de comment le corps répond. C’est pourquoi il est primordial d’arriver un bon moment avant le jour J pour que notre organisme s’adapte à l’altitude. Cela prend en moyenne une douzaine de jours. On aurait pu atterrir au dernier moment, quelques jours avant la compétition, mais c’est un coup de poker risqué s’il y a un retard de vol par exemple.”





“Il ne faudra pas s’affoler si la fréquence cardiaque augmente plus que d’habitude” As-tu un peu de pression ou de l’excitation à quelques jours de la course ?



“Il y a forcément un peu de stress et d’appréhension. C’est la première fois que je participe à une course à plus de 2 000 mètres au-dessus de la mer. Mais je me suis entraîné sérieusement et j’ai la chance d’avoir à mes côtés ma compagne qui me soutient énormément.”



Comment vont se dérouler ces Mondiaux ?



“Je suis engagé face à 400 athlètes chez les amateurs où le niveau est très relevé. Le parcours est conforme à la distance fixée par la XTERRA, soit 1 500 mètres de natation, 27 kilomètres à VTT (600 mètres de dénivelé) et 10 km de trail (350 m de dénivelé). Le début en natation sera compliqué car l’altitude a encore plus d’influence lorsqu’on est dans l’eau. Il ne faudra pas s’affoler si la fréquence cardiaque augmente plus que d’habitude.”





“Je fais partie du Top 5 voire Top 3” Quels sont tes objectifs ?



“Je vise la victoire dans ma tranche d’âge (35-39 ans) et le podium en scratch. C’est un défi très challengeant ! J’ai déjà participé aux championnats d’Europe et de France cet été. Je sais que je fais partie du top 5 voire du top 3 d’autant plus que certains Français ne seront pas présents. Après c’est très compliqué de connaître le niveau des Américains. La forme du jour et la chance compteront également. Ces Mondiaux sont mon plus gros objectif de la saison avec aussi la XTERRA de Moorea (7 et 8 novembre) où je remettrai mon titre en jeu.”



Tu as fait un focus sur le VTT pour cette échéance…



“Oui. Nous avons réalisé un gros bloc d’entraînement avec mon coach. Quand je suis rentré de mes courses européennes, le compte rendu a fait ressortir que je devais progresser en VTT. J’ai donc doublé mes heures sur la selle en passant de cinq à six heures à plus de dix heures de vélo par semaine. Avec la natation et la course à pied, ça fait environ vingt heures de sport. Sans compter mon travail de masseur-kinésithérapeute et ma vie de famille qui me prennent beaucoup de temps (rires). J’ai fait pas mal de sacrifices pour cette course et j'espère que ça paiera ce week-end.”



Cinq Polynésiens sur la ligne de départ En plus de Thomas Lubin, quatre autres athlètes du fenua participent aux Mondiaux de triathlon. On retrouve le préparateur physique de la Fédération tahitienne de football, Ludovic Lauranson. Pierre Lesy, Donatien Tanret et enfin Bernard Richard seront également présents sur la ligne de départ. Tamatoa Wartel Lao représentera quant à lui la France.



Rédigé par Valentin Fleury le Jeudi 8 Octobre 2026 à 16:47 | Lu 306 fois



