Thode dévoile certaines de ses toiles à la galerie des Tropiques

PAPEETE, le 3 septembre 2019 - L’artiste Thode, alias Yohann Barlafante l’architecte, a donné naissance à une petite trentaine de toiles pour l’exposition Cosmic Love galerie des Tropiques. Mais cela n’est que la partie émergée de l’iceberg. Thode est le père de très nombreuses œuvres, dont un certaines de très grands formats.



" Pour cette nouvelle exposition, j’ai travaillé l’image de la femme polynésienne ", raconte Thode. En mars 2018, il avait présenté ses œuvres sous le titre Terra incognita à la galerie des Tropiques. Il revient ce mois de septembre 2019 à la galerie des Tropiques avec le thème Cosmic Love.



" Je n’avais pas encore abordé cette image de la femme polynésienne, car je ne fais pas vraiment du local ", dit-il à propos de ses œuvres. " Et puis, c’était sans doute un peu trop classique ." Il s’en est finalement saisi, à sa manière.



En plus, pour Cosmic Love, il a travaillé sur les totems, des objets liés à son histoire personnelle. " On parle souvent de totem comme de personnification de personnage, un peu comme les masques en Afrique. Au Costa Rica, où j’ai vécu il y a 20 ans, il y en a beaucoup ."



" Pour moi, dans le cadre de l’exposition, il n’y a rien d’ésotérique, je n’ai pas cherché à intellectualiser quoique ce soit, j’ai repris des images qui venaient instinctivement. "



Enfin, il a glissé une petite série " légère " d’œuvres dites "Butterflie".



Cosmic Love c’est le résultat d’une année de création. Thode propose aux visiteurs des pastels, de l’encre de chine, des aquarelles et du posca (feutres). Lesquels ont été déposés sur du "papier en grain torchon". Un papier épais de plus de 300 g/m2.



L’artiste architecte



" Je ne me rappelle plus exactement quand je me suis mis à peindre. Je crois que ça ne s’explique pas. On entre dans la peinture comme on entre dans une religion, il y a comme un renoncement, c’est transcendant ."



Thode, l’artiste, c’est Yohann Barlafante, l’architecte.



Alors qu’il étudiait l’architecture, qu’il vivait à Strasbourg, il a rencontré un Costaricien. " Cet ami m’a proposé de le suivre au Costa Rica, j’y ai passé un an. "



Il a étudié à l’université de San Pedro à une époque " où personne ne connaissait le pays, on ne savait pas où il se trouvait ".



D’après Thode la culture de ce pays d’Amérique centrale est très " animiste ", " cosmogonique ", voire " magique ". Inspiré, il a vraiment démarré là. "Je me suis mis à faire des trucs personnels, de la figuration, libre, délurée. "



Thode apprécie particulièrement les œuvres du peintre autrichien des années 1950, Friedensreich Hundertwasser qui, soit dit en passant était lui aussi architecte. " Il n’appartenait pas à aucun courant, il a réalisé des œuvres très colorées. "



Par ailleurs, il est passionné d’art médiéval. Il aime les enluminures, ces peintures ou dessins exécutés à la main pour décorer ou illustrer un texte, généralement manuscrit. " Ce que j’apprécie ce sont les thèmes, les motifs. Il y a des dragons, des chevaliers, des chevaux ailés, des licornes… "



Les gravures lui parlent également et, au fil des ans, tout cela a infiltré ses propres créations.

Il a des œuvres en France, près de 150. Il a aux alentours de 200 tableaux, très grands formats, en Polynésie où il est installé depuis 2002. " Je suis arrivé à Tahiti pour travailler dans une agence d’architectes ", explique-t-il.



Entre 2011 et 2016, il s’est installé en résidence au Méridien, se consacrant presque exclusivement à l’art. Puis il a réintégré une agence. Depuis janvier, il s’est remis à créer plus vivement. " J’ai besoin de revenir aux sources ", dit-il.



Cosmic Love annonce son retour sur la scène artistique. L’exposition pourrait être, aussi, une ouverture sur l’ensemble de son univers.