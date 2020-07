Thierry Polle attaché à "l’indépendance des magistrats"

Tahiti, le 4 juillet 2020 - Le nouveau premier président de la cour d’appel de Papeete, Thierry Polle, a été officiellement installé lors d’une audience solennelle vendredi matin. Le magistrat a insisté sur l'indépendance de la justice.





Cinq mois après le départ de l’ancien président de la cour d’appel de Papeete, son successeur, Thierry Polle, a été installé dans ses fonctions vendredi lors d’une audience solennelle à laquelle ont participé les autorités de l’Etat et du Pays. Lors de son discours, le procureur général près la cour d’appel de Papeete, Thomas Pison, a tout d’abord rendu hommage au prédécesseur de Thierry Polle, Régis Vouaux-Massel, un "juriste de grande qualité" double d’un "magistrat très investi au sein du ressort ayant porté de nombreux projets tendant à l’amélioration du service de la justice en Polynésie française". Il a ensuite salué Thierry Polle dont le parcours professionnel est "riche et diversifié" en rappelant que ce dernier avait une "expérience de président très solide" puisqu’il a déjà occupé ce poste de président "à quatre reprises".







A l’issue de l’audience solennelle, Thierry Polle a lui aussi rendu hommage à son prédécesseur, Régis Vouaux-Massel, en indiquant qu’il allait s’inscrire dans la continuité du travail effectué par ce dernier : "Je lui rends hommage de façon sincère car je trouve que ces dernières années, la justice polynésienne a beaucoup progressé car elle avait du retard sur certains points. Il y a notamment la question du foncier qui est un problème très important pour les Polynésiens et auquel on a apporté une réponse avec le tribunal foncier. Avec les magistrats, il faudra continuer à améliorer le système pour apporter de vraies solutions à ce problème si important ici". Interrogé sur les dossiers sensibles amenés à être jugés prochainement devant la cour d’appel dont celui de Radio Tefana, Thierry Polle a indiqué que sa "priorité" était "l’indépendance des magistrats" : "Je suis au siège et premier président. Cela signifie que je respecte l’indépendance des magistrats et bien évidemment des magistrats sont désignés pour traiter ces dossiers. Je ne m’en désintéresse pas non plus mais ma priorité est tout de même de garantir l’indépendance de ces magistrats et en aucun cas, je ne m’immiscerai dans l’activité juridictionnelle sauf les affaires que je traiterai personnellement puisque je reste un juge".







De manière plus personnelle, Thierry Polle a également exprimé vendredi son bonheur de retrouver la Polynésie où il avait effectué son service militaire en 1981 : "Je suis extrêmement heureux d’être revenu. D’ailleurs, tout au long de ma carrière, j’ai gardé cette idée derrière la tête. C’était un objectif de revenir là où j’ai commencé ma carrière et j’ai retrouvé ce qui m’avait plus à l’époque et qui existe toujours".