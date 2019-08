Thierry Barbion demande sa remise en liberté

PAPEETE, le 30 août 2019 - L’affaire Boiron sera jugée par la cour d’appel à la fin du mois de janvier 2020. Par ailleurs, une demande de remise en liberté de Thierry Barbion, condamné jeudi à quatre ans de prison ferme, a été déposée et sera quant à elle étudiée par cette même cour d’appel le 19 septembre.



Le tribunal correctionnel a condamné jeudi les dix prévenus poursuivis dans le cadre de l’affaire Boiron en allant au-delà des réquisitions qui avaient été prises par le procureur de la République. Le promoteur Thierry Barbion a été condamné à quatre ans de prison ferme assortis d’un mandat de dépôt, l’ancienne institutrice Sabine Boiron à sept ans de prison ferme, et l’ancien dirigeant du Ute Ute, Marc Ramel, à quatre ans de prison ferme.



Le conseil de Thierry Barbion, Me Quinquis, a immédiatement fait appel et formulé une demande de remise en liberté de son client qui sera étudiée le 19 septembre prochain.



Le procès en appel se tiendra à la fin du mois de janvier 2020.