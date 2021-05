Thérèse Heikapua Moke, miss Tahiti 1993

TAHITI, le 19 mai 2021 - Native de Hiva Oa, Thérèse Moke a remporté tous les suffrages lors de son élection en 1993. Elle a été élue Miss Tahiti et, la même année, a participé à l’élection de Miss France. En 2009 un tragique événement a bouleversé sa vie et celle de sa famille. Elle vit de nouveau aux Marquises.



Thérèse Heikapua Moke, élue Miss Marquises quelques semaines plus tôt, est devenue Miss Tahiti en juin 1993. Le public, ce jour-là, était survolté et entièrement acquis à sa cause. Elle était la première jeune fille originaire de la Terre des hommes à recevoir ce titre ! Elle remporta les suffrages de l’ensemble des personnes présentes. Cette jeune Marquisienne, native de l’île de Hiva Oa et malgré une timidité apparente, savait parfaitement mettre en avant ses atouts.



En 2009, à l’occasion d’un entretien accordé à la radio NRJ, elle revient sur l’événement. “ J’étais timide c’est vrai. À l’époque, qui ose dire que ce n’est pas vrai, nous avions ce problème de langage, ce conflit entre le français, le marquisien et le tahitien. On ne parlait français qu’à l’école, ensuite, une fois sorti, on revenait au marquisien .” Ce qui entraînait parfois quelques confusions.



Cette soirée d’élection 1993, dédiée à Teumere Pater, Miss Tahiti 1988, disparue tragiquement quelques semaines auparavant dans un terrible accident de la route, a démarré tristement. La joie de l’événement a fini néanmoins par reprendre le dessus.



Très bonne chanteuse, Thérèse Heikapua Moke a souhaité profiter de sa nouvelle notoriété pour enregistrer quelques chants et, pourquoi pas, poursuivre dans cette voie ? Lors de l’élection, elle a donné un aperçu de son talent aux personnes présentes à l’hôtel Tahiti. Par ailleurs, Tetautiare Père a été élue Miss Heiva, les demoiselles d’honneur de Miss Tahiti étaient : Merehau Maireai et Tehani Dexter.



La même année, toujours en 1993, elle a participé à l’élection de Miss France mais aussi de Miss Asie-Pacifique. Et c’est ainsi qu’elle se présentait : “ Je viens des Marquises, j’ai trois sœurs et deux frères. Je suis des études de secrétariat. J’ambitionne de devenir chanteuse et modèle. J’aime voyager et découvrir de nouveaux pays .” Son passage fut remarqué. Elle parvint aux demi-finales et emporta les prix dit “talent” et “du meilleur port du maillot de bain”.



En juin 2009, Franck Dubosc, de passage à Tahiti pour un spectacle, invita Thérèse Heikapua Moke à monter sur scène tandis qu’elle faisait la Une du magazine Fenua Orama drapée de perles. Elle était alors directrice de Tahiti Holidays et l’épouse de Thierry Barbion, mère de leurs quatre enfants. Quelques semaines plus tard, un événement tragique bouleversa la Polynésie. La Miss Tahiti 1993 a tenté de mettre fin à ses jours et en garde des séquelles graves et irréversibles. Elle réside aux Marquises avec sa famille.