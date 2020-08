"The Polynesian Kingdom of Atooi" condamné après avoir revendiqué l’eau céleste de Bora

Tahiti, le 4 août 2020 - Trois membres du gouvernement autoproclamé "The Polynesian Kingdom of Atooi" ont été condamnés mardi par le tribunal correctionnel de Papeete à des peines comprises entre trois et six mois de prison avec sursis. Il leur était notamment reproché d’avoir menacé des agents de la Polynésienne des Eaux alors que ces derniers procédaient à des coupures d’eau à Bora Bora.



A qui appartient donc l’eau distribuée aux habitants de Bora Bora ? Au "père céleste" selon les trois membres du gouvernement autoproclamé "The Polynesian Kingdom of Atooi" qui étaient jugés mardi devant le tribunal correctionnel pour répondre d’outrages, d’actes d’intimidation envers un chargé de mission de service public et, pour l’un des trois prévenus, de violence avec usage ou menace d’une arme.



Le 10 février dernier à Bora Bora, une quinzaine de membres du "Polynesian Kingdom of Atooi" s’étaient rendus au domicile d’une famille où les agents de la Poynésienne des Eaux étaient en train de procéder à une coupure d’eau en raison de factures impayées. Si l’eau avait déjà été coupée, les agents de la Polynésienne des Eaux avaient eu le plus grand mal à quitter les lieux. "Menacés" et " "intimidés" par les membres du royaume autoproclamé, ils avaient dû laisser leur véhicule sur place. Dix jours après, rebelote. Mais, cette fois, les membres du "Polynesian Kingdom of Atooi" étaient arrivés avant que l’eau ne soit coupée. L’un des trois prévenus poursuivis mardi les avait notamment menacés avec une barre à mine. Barre à mine, selon ses dires, en réalité destinée à briser la canalisation. Interpellés quelques jours plus tard, l’" ambassadrice du mouvement", considérée comme l’instigatrice de ces actes, ainsi que deux "agents fédéraux du mouvement", avaient été déférés devant le parquet afin que les choses ne "dégénèrent" pas à Bora Bora.