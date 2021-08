The Brando, l’hôtel le plus cher au monde

The Brando de Tetiaroa est l’établissement hôtelier le plus cher au monde constate le site spécialisé luxury-hotels.com dans une enquête publiée le 11 août dernier.Cette enquête, menée en juillet dernier à l’échelle internationale s’est systématiquement intéressée aux meilleures offres tarifaires pratiquées par nuitée dans les hôtels de luxe pour la réservation d’une chambre double ou équivalent, en août 2021 pour un séjour minimum de trois nuits. Seuls les établissements comptant plus de dix unités d’hébergement ont été pris en compte.The Brando arrive en tête de cette comparaison avec une offre tarifaire de 4 818 USD par nuitée, selon le site. Le second hôtel le plus cher au monde est situé à Big Water dans l’Utah au États-Unis. Il s’agit du Amangiri Resort, avec un tarif de 4 298 USD par nuitée.