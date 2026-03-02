

The Avener prêt à enflammer Tahiti samedi : "On va faire une belle soirée"

Tahiti, le 23 mars 2026 - Pour sa toute première venue à Tahiti, The Avener promet un show avec des titres inédits ce samedi 28 mars.



Compte à rebours lancé pour le Tiki Fest. Samedi soir, The Avener investira la scène de To’ata avec la promesse d’un set à la hauteur de l’attente. Derrière ce nom, Tristan Casara, DJ et producteur français originaire de Nice, figure incontournable de la scène électro, s’apprête à rencontrer pour la toute première fois le public de Tahiti.

Accueilli à l'aéroport au rythme du tō’ere et des danses traditionnelles, le DJ français a été introduit dans l’ambiance locale par la troupe Aparima Rau. Une parenthèse hors du temps pour celui qui enchaîne les dates à travers le monde. “C’est super d’avoir un accueil comme ça… J’ai même oublié que je n’avais pas dormi depuis 40 heures ! Je suis très heureux d’être ici et j’ai hâte de voir l’énergie qu’il va y avoir le 28.” Touché, il s’est prêté au jeu, osant même quelques pas de danses sous les regards des voyageurs.



Cette venue, longtemps attendue, a failli ne jamais se concrétiser. Après plusieurs tentatives au fil des années, l’artiste savoure enfin ce rendez-vous avec le public polynésien : “Cette fois-ci, je suis là et on va faire une belle soirée.”



Derrière l’image du DJ globe-trotteur, Tristan Casara est avant tout un musicien formé très tôt, à l'âge de 5 ans. Pianiste dès l’enfance, passé par le conservatoire, il a développé une sensibilité musicale qui marque encore aujourd’hui ses productions. Mélodies fines, rythmes électroniques... En se tournant vers la scène électro, il a affiné un style singulier, entre deep house, soul et influences blues. C’est en 2014 que tout bascule avec le tube “Fade Out Lines”, un titre devenu culte. Il s’agit du rework d’une chanson existante, transformée en un succès mondial, numéro un dans plusieurs pays européens et largement diffusé à l’international. Un tube qui propulse The Avener sur le devant de la scène et ouvre la voie à un premier album, “The Wanderings of the Avener”, certifié disque de platine et porté par d’autres titres marquants comme “To Let Myself Go” ou “Panama”.



Après un Zénith complet



Depuis, l’artiste cultive une identité musicale à part avec une signature sonore élégante, souvent décrite comme un pont entre émotion et énergie, capable de séduire aussi bien les clubs que les grands festivals.



Pour le Tiki Fest, il promet un set avec “ses titres les plus emblématiques, mais aussi des morceaux inédits de son troisième album à venir” : “Évidemment je vais jouer des morceaux qui m’ont fait connaître auprès du public, mais il y a aussi beaucoup de morceaux du troisième album qui arrive bientôt et que je vais vous faire découvrir pour la première fois”, a-t-il promis dès l'aéroport tout en laissant le suspens. Ces nouveaux titres, dont “Lunae Veritatis” ou “Supernova”, ont été dévoilés récemment lors de son passage au Zénith de Paris. Une date complète. “Je ne les ai joués que quelques fois… et là, pour le Tiki Fest, ça va être une première et une expérience.”



Après cette escale polynésienne, The Avener reprendra la route avec une tournée européenne déjà bien remplie. Mais le temps d’une soirée, c’est à To’ata que tout se joue lors du Tiki Fest, ce samedi 28 mars uniquement.

La line-up du cinquième Tiki Fest ce 28 mars à To’ata :

• 17heures : Teiho Tetoofa

• 18h30 : Temae Records

• 19h30 : Sheylley

• 20h15 : Orelsan

• 21h30 : The Avener

Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 24 Mars 2026 à 09:11 | Lu 298 fois



