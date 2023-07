Thaïlande: un mort, huit blessés dans l'effondrement d'une structure routière en construction

Bangkok, Thaïlande | AFP | lundi 10/07/2023 - Au moins une personne a été tuée et huit blessées lundi dans l'effondrement d'une gigantesque plateforme métallique faisant partie d'une autoroute surélevée en construction qui s'est abattue sur une rue très fréquentée à Bangkok, a annoncé la police.



L'énorme poutre métallique est tombée brutalement, bloquant la rue, dans le quartier de Lat Krabang.



Sur une vidéo diffusée par de département de prévention des catastrophes, on voit la structure vaciller et s'effondrer sur le sol.



Le projet de construction d'une voie surélevée était destiné à décongestionner la circulation dans la ville.



Selon la police, au moins une personne a été tuée et huit ont été blessées.



"Nous ne savons pas ce qui a causé l'accident", a déclaré lundi soir à la presse le gouverneur de Bangkok Chadchart Sittipunt.



"Nous n'avons aucune information sur les personnes disparues", a-t-il dit, ajoutant que parmi les blessés, quatre étaient dans un état grave.



Les normes de sécurité en matière de construction sont laxistes en Thaïlande, où les accidents sont habituels.



En 2016, au moins 13 personnes avaient été tuées dans l'effondrement d'un immeuble en cours de construction. L'accident avait suscité les protestations des syndicats qui dénoncent l'insuffisance des normes de sécurité et les maigres salaires des ouvriers sur les sites de construction.