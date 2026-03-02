

Tevaitea Salmon placé en détention

Tahiti, le 23 mars 2026 - Tevaitea Salmon, colistier de Tauhiti Nena pour les élections municipales, a été interpellé le 17 mars aux Marquises en possession de 21 kilos d'ice. Au terme de sa garde à vue, il a été présenté lundi devant un juge d'instruction, mis en examen et placé en détention provisoire.





Comme l'ont rapporté nos confrères de TNTV ce week-end, le colistier de Tauhiti Nena pour les municipales, Tevaitea Salmon, a été interpellé le 17 mars aux Marquises alors qu'il se trouvait sur un bateau de croisière en provenance de San Diego et qu'il transportait 21 kilos d'ice.





Dans un communiqué diffusé lundi en fin de journée, la procureure de la République, Solène Belaouar, a confirmé cette information en expliquant que le 17 mars 2026, “les enquêteurs de l’antenne Ofast de Papeete, en co-saisine avec la DTPN et les Douanes de Polynésie française, ont contrôlé un individu à bord du bateau de croisière Oceania Vista lors de sa première escale à Nuku Hiva aux Marquises. Le bateau naviguait entre les États-Unis et la Polynésie française”.





Dans les bagages de Tevaitea Salmon, 21 kilos d'ice ont été retrouvés dissimulés dans deux valises. Placé en garde à vue, l'intéressé a reconnu avoir fait office de mule en ayant “accepté de transporter des stupéfiants contre rémunération”.





Au terme de sa garde à vue, une information judiciaire a été ouverte lundi par le parquet de Papeete visant des faits de trafic et importation de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs. Solène Belaouar précise que “les investigations se poursuivent désormais sous la direction du juge d’instruction”.

Rédigé par Garance Colbert le Lundi 23 Mars 2026 à 16:18 | Lu 1710 fois



