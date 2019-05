Teva i Uta prépare la vidéosurveillance

TEVA I UTA, le 28 mai 2019. Une convention a été signée mardi entre le haut-commissariat, la mairie de Teva i Uta et la gendarmerie de Papara. Cette convention a pour but de permettre l’installation d’un système de vidéoprotection et ainsi de lutter contre la délinquance.



Cette convention a notamment pour objet de définir les conditions du partenariat entre la gendarmerie nationale et la commune de Teva i Uta pour l’exploitation des images de vidéosurveillance. Un centre de supervision urbaine (CSU) sera ainsi créé. Il sera installé dans les locaux de la police municipale, qui recevra et traitera les images en temps réel et sera partagé avec la gendarmerie nationale à travers un système de déport d’images. Cela permettra d’assurer une meilleure réactivité de la police municipale en lien avec la gendarmerie nationale.



Ce dispositif bénéficie d’un financement du Fonds interministériel de la prévention de la délinquance (FIPD) à hauteur de 9,4 millions de Fcfp, accordé par l’État en 2018, ce qui représente 44,25% du coût total du système de vidéoprotection de la commune.

