Teva Rohfritsch intègre le RDPI au Sénat

Tahiti, le 5 octobre 2020 - Le sénateur Teva Rohfritsch a officiellement rejoint le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI) au Sénat.



Fraichement élu le 27 septembre, Teva Rohfritsch a fait son entrée sur le banc des non-inscrits dans l’hémicycle du palais du Luxembourg à Paris jeudi dernier, pour la séance d’ouverture de la session ordinaire 2020-2021. Une situation qui n’aura pas duré. On apprend lundi à la publication de la nouvelle composition des groupes au Sénat que l’ancien numéro 2 du gouvernement Fritch a rejoint le groupe politique Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI), anciennement appelé LREM au Sénat. Un groupe qui compte 23 élus après l’arrivée du sénateur polynésien.

La sénatrice Lana Tetuanui est toujours quant à elle officiellement inscrite parmi les 48 élus du groupe Union centriste du Sénat, affilié au parti Union des démocrates et indépendants (UDI). Pour l’instant, le Tapura Huiraatira est déclaré membres de ces deux groupes politiques au Sénat. Une situation qui tranche pour l’instant avec ce que claironnait Edouard Fritch fin septembre dernier, à propos de l’affiliation à Paris des parlementaires du Tapura Huiraatira : "On doit être clairs", avait-il affirmé au micro de nos confrères de TNTV. "On ne peut pas rester entre deux."

De son côté, la députée de la 1ère circonscription polynésienne Maina Sage est officiellement membre du groupe Agir ensemble de l'Assemblée nationale depuis la semaine dernière. Un groupe politique de centre droit formé en mai dernier et proche de LREM.