Teura Tupaia vice-champion de France élite au javelot

Tahiti, le 12 septembre 2020 - Teura Tupaia (20 ans) a battu son record personnel au lancer du javelot, samedi, à l'occasion des championnats de France élite, avec un jet mesuré à 73,07 mètres. Une performance qui permet au Tahitien de dérocher la deuxième place du concours derrière les 75,71 mètres de Lukas Moutarde.



Après une performance plus qu'encourageante en Coupe de France le 5 septembre, avec un jet à 71,35 mètres, Teura Tupaia (20 ans) a abordé ce samedi à Albi les championnats de France élite de lancer du javelot, avec une confiance retrouvée, après six mois compliqué.



Le grand espoir de l'athlétisme polynésien a réalisé un concours très régulier avec quatre jets mesurés au-delà des 70 mètres. Le protégé de Léo Brinkfield s'est par ailleurs permis de battre son record personnel, qui s'établissait alors à 72,41 mètres, sur son sixième et dernier essai, en envoyant son engin volé à 73,07 mètres. Une performance qui a permis à l'athlète tahitien de dérocher la deuxième place du concours derrière Lukas Moutarde et ses 75,71 mètres. Remi Conroy, partenaire de Tupaia au club de l'Entente de Haute Alsace, complète le podium de cette édition des championnats de France grâce un jet mesuré à 71,76 mètres.



Teura Tupaia ajoute ainsi une nouvelle belle ligne à son palmarès après son titre de champion de France junior acquis en 2018.