Teura Iriti renverse Philip Schyle à Arue

C’est l’un des évènements marquants du second tour des élections municipales qui s’est déroulé dimanche. Teura Iriti, la présidente déléguée du Tahoeraa Huiraatira et candidate à la mairie de Arue avec une liste d'union avec le Tavini, a battu le maire sortant, Philip Schyle. Ce dernier briguait un cinquième mandat à la tête de la commune après 18 années passées à exercer cette fonction. Teura Iriti a été élue avec 47,3% des voix contre 45,3% pour son rival politique, pour une toute petite marge de 79 voix d’écart. Tepuanui Snow, qui menait la liste "citoyenne" Ia ora Arue a terminé en troisième position avec 7 ,3% des voix. Côté participation, sur 6 808 électeurs inscrits dans la commune pour ce second tour, seuls 3 948 d’entre eux se seront donc déplacés dimanche pour élire le nouveau maire de Arue, soit 57,99% de participation.Lors du premier des tours des élections municipales, le 15 mars dernier, Philip Schyle avait obtenu un score très confortable de 46,8% avec 1 524 voix. Avec seulement 34,18% des voix et 1 128 suffrages, Teura Iriti, avait donc fort à faire. Sa fusion avec le leader de Heiura-Les Verts, Jacky Bryant, et ses maigres 286 voix n'explique pas tout. En effet, la numéro deux du parti orange a gagné 718 voix entre les deux tours. Et Philip Schyle seulement 243… Trop juste.