Tetiaroa en version salle de classe

L'atoll de Brando est un bon espace pour mieux connaitre notre environnement. En effet, c'est un lieu de ponte crucial pour les oiseaux marins et les tortues vertes, une nurserie dans les zones lagonaires peu profondes pour les requins et les poissons et un véritable refuge pour la faune et la flore de l’atoll. Tetiaroa abrite aussi plus de 100 sites culturels et un village dont l'histoire est liée à l'exploitation du coprah. Lors de leur visite, les enfants apprennent ainsi à mieux connaitre notre patrimoine culturel et naturel.



Au programme : visite guidée de l’ancien village sur le motu Rimatu’u, construction d’un karuru, un abri version des îles des Tuamotu et une visite guidée du centre de recherche et de son installation unique qui fournit une arrivée d’eau des profondeurs acheminée par le SWAC (système de climatisation par l'eau profonde de l’océan.