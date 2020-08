Test Covid positif confirmé pour la touriste américaine sur le Paul Gauguin

Tahiti, le 2 août 2020 – Deux semaines après la réouverture des vols commerciaux aux touristes internationaux en Polynésie française, un premier cas suspect de Covid-19 a été détecté chez une touriste américaine en croisière à bord du navire Paul Gauguin à la suite d'un auto-test revenu positif de l'Institut Malardé, puis d'un nouveau test réalisé par les autorités sanitaires polynésiennes. Le navire est revenu à quai à Papeete et l'ensemble des 340 passagers et membres d'équipage sont restés confinés à bord dimanche, le temps d'être tous testés et de connaître la situation sanitaire exacte du navire.



Près de trois mois après la fin de la circulation du coronavirus en Polynésie française, un nouveau cas importé de Covid-19 a été détecté samedi par les autorités sanitaires du fenua, ont révélé ce week-end nos confrères de Polynésie la 1ère. Cette découverte d'un "cas suspect" sur le navire de croisière Paul Gauguin intervient deux semaines après la réouverture des vols commerciaux internationaux aux touristes notamment européens et américains. Depuis cette date, tous les arrivants –résidents et touristes– sont soumis à un protocole sanitaire obligatoire : un test "RT-PCR" négatif de moins de trois jours avant le départ à présenter à la compagnie aérienne avant de pouvoir embarquer pour la Polynésie, un "auto-test" à réaliser quatre jours après l'arrivée transmis à l'Institut Malardé et l'enregistrement du détail complet du séjour de l'arrivant sur une plateforme en ligne baptisée "Etis" pour suivre et remonter les déplacements d'éventuels cas suspects.



L'alerte pour ce premier cas suspect de Covid-19 a été donnée samedi par l'Institut Malardé à la suite d'un "auto-test" découvert positif. Grâce aux données de la plateforme Etis, le cas suspect a été rapidement identifié comme étant en pleine croisière à bord du navire Paul Gauguin parti de Tahiti l'avant-veille, jeudi dernier. Dans la nuit de samedi à dimanche, le navire qui croisait entre Bora Bora et Rangiroa a donc été dérouté vers Tahiti. Il est arrivé dimanche matin à quai à Papeete sur les coups de 9 heures. Selon un communiqué commun de l'État et du Pays diffusé dimanche midi, le navire compte 148 passagers et 192 membres d'équipage. "Des tests vont être immédiatement réalisés à partir de (dimanche) matin à bord du navire par une équipe sanitaire", poursuit le communiqué. "Conformément à ses engagements, la compagnie Ponant (qui affrète le Paul Gauguin, NDLR) a mis en œuvre des mesures strictes d’isolement à bord. Une enquête sanitaire est actuellement en cours sur les contacts qu’aurait pu avoir la personne concernée."