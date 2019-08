Tesa.pf, premier site de e-commerce du fenua pour l'électroménager

Quand avez-vous lancé le site tesa.pf ?

Ce site vient de démarrer cette année, il a été lancé en avril. On a eu beaucoup de mal, on aurait voulu le lancer pour Noël dernier, mais l'accouchement a été difficile parce qu'on voulait que tout soit parfait !



Pourquoi lancer un site de e-commerce ?

On a surtout pensé à tous les gens des îles, pour aider tous ces habitants des archipels éloignés qui ne peuvent pas se déplacer. Nous voulions leur présenter toute notre gamme de produits qui est extrêmement large et qui est aujourd'hui méconnue. Donc un site internet c'est le meilleur moyen de faire connaître toute cette diversité. Et à l'avenir, le site ne sera pas limité à nos seuls produits puisqu'on pourra l'élargir aux offres d'autres partenaires locaux !



Quel est l'intérêt d'acheter sur tesa.pf par rapport à un site étranger ?

En cas de problème, et il y a toujours des problèmes parce que ça n'existe pas encore des appareils qui n'ont jamais de soucis, l'avantage c'est que vous aurez un interlocuteur ici, localement, qui s'occupe de la partie service après-vente, avec un numéro de téléphone, une présence physique, il n'y a aucune mauvaise surprise. Et même avant la vente, on peut vous renseigner pour vous aider dans votre choix. Surtout avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, il y a plein de nouveautés intéressantes dont nous pouvons vous faire profiter.



Tout est pensé pour les acheteurs des îles ?

On a tout fait pour faciliter la vie de nos amis des îles. Pour les paiements, ils peuvent le faire par virement, par les cartes privatives de la Socredo et de la BP, par carte de crédit classique… Et sinon ils peuvent bien sûr appeler directement nos vendeurs avec le choix qu'ils ont fait, et on pourra les aider à valider la commande pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude des sites internet.



C'est aussi pratique pour les habitants de Tahiti ?

Oui, ils peuvent faire leur shopping à la maison et les récupérer plus tard au magasin ou se faire livrer. Pour les petits produits à livrer dans le grand Papeete, on leur envoie par coursier, sinon on envoie un camion. Nos équipes les appellent pour convenir de l'heure de livraison qui leur convient le mieux ! Et à la prochaine nocturne, tout le monde pourra profiter des tarifs nocturnes sans avoir à venir en magasin, les promotions seront affichées directement sur le site pendant les heures d'ouverture. Donc dans les îles, ils pourront profiter de ces promotions pour la première fois ! Enfin depuis le 1er janvier, nous avons fait le gros travail de regarder tous les prix du marché et on a aligné tous nos prix pour être les plus compétitifs possibles, parce qu'ils sont directement visibles sur le site internet donc les gens peuvent comparer.