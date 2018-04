Territoriales : les résultats commune par commune

PAPEETE, le 22 avril 2018. Depuis ce matin, les électeurs de Polynésie française sont appelés à voter pour élire les représentants à l'assemblée. Les 237 bureaux de vote des 48 communes de Polynésie française sont ouverts depuis 8 heures jusqu'à 18 heures.



A noter que les bureaux de vote de Arue, Faa'a, Papara, Taiarapu Est, Taputapuatea, Rurutu, Nuku Hiva et Ua Pou sont ouverts jusqu'à 19 heures.



Seuls les bureaux de vote de Bora Bora fermeront à 20 heures.



Au fur et à mesure de la soirée, à partir de 20 heures, nous vous publierons les résultats commune par commune ci-dessous.



Vous pouvez également suivre la soirée électorale en direct ici.



Six listes de 57 candidats et 16 suppléants se sont présentées devant les électeurs :

- Te Ora Api no Porinetia, conduite par Marcel Tuihani ;

- Tavini Huiraatira, conduite par Oscar Temaru ;

- E Reo Manahune, conduite par Tauhiti Nena ; -

Tahoera’a Huiraatira, conduite par Geffry Salmon ;

- Union Polynésienne Républicaine, conduite par Jérôme Gasior ;

- Tapura Huiraatira, conduite par Edouard Fritch.