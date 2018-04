Territoriales : le Tapura aborde en tête la triangulaire du second tour

PAPEETE, 22 avril 2018 - Les élections territoriales 2018 se joueront dans 15 jours, tandis que le Tapura Huiraatira mène la course en tête devant le Tahoera’a et le Tavini. A l’issue du premier tour de scrutin, dimanche, le taux de participation est en baisse 5 points par rapport à 2013, à 61,51 %.



" Ce score illustre la satisfaction d’une grande partie des électeurs ", a estimé le sénateur Nuihau Laurey sur le plateau de la Première, dimanche soir à l’annonce des premiers résultats définitifs. " Les réformes que nous avons conduites depuis maintenant un peu plus de deux ans et demi seront poursuivies, que ce soit dans le domaine économique, social, environnemental ".



Sur l’ensemble de la Polynésie française, la liste Tapura Huiraatira sort en tête du premier tour de scrutin avec 43,04 % des suffrages exprimés en sa faveur, 17 324 électeurs devant le Tahoera’a Huiraatira (29,4 %) et un peu moins de 30 000 devant le Tavini Huiraatira (20,72 %). La liste conduite par Edouard Fritch est en tête dans sept des huit sections électorales et se trouve au coude à coude à 20 voix derrière le Tahoera’a aux Australes.



En dépit de l’arrivée récente d’Emile Vernaudon dans l’équipage Tahoera’a, le parti orange reste largement à la traine derrière le Tapura Huiraatira dans la commune de Mahina, avec 28 % des suffrages exprimés 17 points derrière le parti d’Edouard Fritch. A Mahina, le Tavini Huiraatira plafonne à 15 %. Les mêmes tendances s’observent sur la commune de Hitia’a o te Ra, comme à Arue et Pirae, et globalement sur l’ensemble de la Polynésie.



" Je suis confiant dans mes troupes et mes leaders. Ils sont pratiquement tous là ce soir. Il nous faut maintenant organiser le travail sur le terrain ", a déclaré le leader Edouard Fritch en fin de soirée dimanche, depuis son quartier général de la mairie de Pirae, après l’annonce de la confortable avance de son parti, sur l’ensemble de la circonscription Polynésie française. Si le parti de l’actuelle majorité présidentielle devait confirmer sa course en tête lors du deuxième tour de scrutin, le Tapura Huiraatira serait en mesure de totaliser un groupe d’au moins 36 représentants à l’assemblée de la Polynésie française, compte tenu de la prime majoritaire de 19 sièges réservée au vainqueur, dimanche 6 mai.



" Il y a une dizaine de points qui nous séparent du Tapura, seulement. C’est bon, c’est bien : nous sommes debout et prêts à nous battre ", a minimisé Gaston Flosse sur un ton vindicatif, dimanche en fin de soirée depuis le quartier général du Tahoera’a, au Tahiti Pearl Beach de Arue. Le leader du Tahoera’a a d'un autre côté reconnu qu’il ne s’attendait pas " à un tel écart " à l’issue du premier tour.



Sur l’ensemble de la circonscription Polynésie française le Tapura Huiraatira totalise 54 070 suffrages en sa faveur, devant le Tahoera’a (36 746 voix) et le Tavini (25 890 voix). " Le nombre de drapeaux n’augure pas forcément du résultat des urnes ", a ironisé Michel Buillard, représentant Tapura maire de Papeete, faisant allusion aux démonstrations partisanes de ces derniers jours et à la très forte présence des militants orange.