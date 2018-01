Territoriales : les bureaux de vote seront ouverts de 8 à 18 heures

PARIS, le 12 janvier 2018. Le décret du Premier ministre précisant la date et les horaires des élections territoriales est paru le 9 janvier dernier.



Les électeurs sont convoqués le dimanche 22 avril 2018 afin de procéder à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.



Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.



Le second tour de scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 6 mai 2018.