Territoriales : Les derniers bureaux fermés à 19 heures

Tahiti, le 12 avril 2023 – Les bureaux de vote des communes de Polynésie française ouvriront les dimanches 16 et 30 avril entre 8 et 18 heures pour les premier et second tour des élections territoriales, à l'exception de douze communes ayant obtenu une dérogation d'une heure supplémentaire. Les premiers résultats pourront donc être diffusés à partir de 19 heure.



Le haut-commissariat a diffusé mercredi les horaires d'ouverture et de fermeture des 261 bureaux de vote des 48 communes de Polynésie française pour les premier et second tours des élections territoriales, dimanches 16 et 30 avril prochain. Par principe, les bureaux de vote seront ouverts entre 8 et 18 heures. Douze communes ont demandé une dérogation pour prolonger cet horaire à 19 heures : Faa'a, Mahina, Paea, Papeete, Punaauia, Taiarapu-Est, Bora Bora, Taputapuatea, Uturoa, Rurutu, Ua Pou et Rikitea.



C'est assez rare pour être souligné, aucune commune ne laissera ses bureaux de vote ouverts jusqu'à 20 heures pour ces élections. De sorte que les résultats partiels ou définitifs ne pouvant être communiqués au public avant la fermeture du dernier bureau de vote, cet horaire de diffusion des résultats sera avancé pour cette élection à 19 heures.