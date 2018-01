Territoriales : Heiura-Les Verts et Tau Hotu rau côte à côte

PAPEETE, le 21 janvier 2018. Tau Hotu Rau, mené par Tauhiti Nena, et Heiura -Les Verts de Jacky Bryant ont annoncé ce samedi matin qu'ils partiraient ensemble dans la course aux territoriales. Le nom de leur liste sera dévoilé dans un mois.



Tau Hotu Rau et Heiura -Les Verts ont décidé de mettre en place "une plate-forme" pour les prochaines élections territoriales et proposer un programme commun. La plate-forme a défini des "urgences : l’emploi, le logement et la solidarité, l'éducation et la formation professionnelle, la prévention auprès de la jeunesse par le sport et l’éducation à la santé" mais aussi des "priorités : la transition énergétique, un calendrier et des mesures fiscales, des dispositions réglementaires, le code de l'urbanisme et le plan climat stratégie".



La plate-forme place aussi dans ses priorité "la protection sociale généralisée", qui doit "être revue entièrement".



Les deux partis politiques souhaitent proposer une "alternative" aux trois autres partis principaux, le Tapura Huir'atira, le Tavini Huira'atira et le Tahoera'a Huira'atira.



L'an dernier, pour la campagne présidentielle, Tauhiti Nena avait apporté son soutien à Emmanuel Macron. L'ancien ministre des Sports "espère avoir son soutien" pour les élections territoriales.



La plate-forme appelle aujourd'hui les partis et les personnes de la société civile partageant les mêmes objectifs à se rapprocher d'eux. Le nom de leur liste et leur programme détaillé seront dévoilés dans un mois.



Les candidats aux prochaines élections territoriales pourront déposer leurs listes entre le 12 et le 26 mars.



Les élections territoriales sont prévues le dimanche 22 avril 2018 et, en cas de second tour, le dimanche 6 mai 2018.