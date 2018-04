Territoriales 2018 : proclamation des résultats du premier tour

PAPEETE, 23 avril 2018 - La Commission de recensement des votes du Haut-Commissariat de la République a proclamé publiquement, ce lundi en fin de matinée les résultats définitifs du premier tour de scrutin pour les élections territoriales.



La participation a été de 61,51% sur 206 670 électeurs inscrits.



Les listes ont obtenu les scores suivants :

- Te Ora Api no Porinetia : 3,69% des suffrages exprimés soit (4 605 voix) ;

- Tavini Huiraatira: 20,71% (25 891 voix) ;

- E Reo Manahune : 2% (2 503 voix);

- Tahoeraa Huiraatira : 29,41% (36 754 voix);

- Dignité Bonheur : 1,15% (1 441 voix);

- Tapura Huiraatira: 43,04% (53 795 voix).



Aucune liste n’ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il sera procédé à un second tour de scrutin le dimanche 6 mai 2018.



Les listes Tapura Huiraatira, Tavini Huiraatira et Tahoeraa Huiraatira, qui ont chacune obtenu plus de 12,5 % des suffrages exprimés, sont admises à se présenter au second tour de scrutin.



Les trois autres listes ayant recueilli moins de 5 % des voix ne pourront ni se présenter au second tour de scrutin, ni fusionner avec les listes encore en course.



Le dépôt des déclarations de candidature pour le second tour doit s’effectuer à la direction de la réglementation et des affaires juridiques (DIRAJ) du Haut-Commissariat de la République (avenue Pouvana’a a Oopa) avant mardi 24 avril 2018, 18 heures.