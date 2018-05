Territoriales 2018 : ce qu'il faut savoir pour le vote décisif du 6 mai

Sur l’ensemble de la Polynésie française, la liste menée par le président sortant Edouard Fritch, est sortie en tête du premier tour de scrutin, dimanche 22 avril dernier. A l'aube du second tour de scrutin, avec 43,04 % des suffrages exprimés en sa faveur (53 795 voix) il y a quinze jours, la liste du Tapura Huiraatira bénéficie d'une avance de 17 041 voix sur Tahoera’a Huiraatira (29,4 % des suffrages exprimés au premier tour) et de 27 904 sur le Tavini Huiraatira (20,7 %). La liste conduite par le président sortant Edouard Fritch a largement tiré son épingle du jeu dans sept des huit sections électorales et fait part égale avec le Tahoera’a aux Australes, à 23 voix derrière le parti orange.



Sur les six listes qui se présentaient devant les électeurs pour ces élections territoriales 2018, seules celles de ces trois partis politiques franchissent le seuil qualificatif pour le second tour des 12,5 % des suffrages exprimés. Les autres listes ne franchissent par la barre des 4 %.



Dans le détail, section par section, voici les résultats réalisés au premier par les trois listes éligibles au scrutin de ce dimanche 6 mai :



Section 1 des îles du Vent (Papeete, Pirae, Arue, Moorea-Maiao)

51 695 inscrits – Taux de participation : 57,92 %

Tapura Huiraatira : 42,94 % (12 629 voix)

Tahoera’a Huiraatira : 30,32 % (8 919 voix)

Tavini Huiraatira : 18,23 % (5 362 voix)



Section 2 des IDV (Mahina, Hitia’a o te Ra, Taiarapu est et ouest, Teva i Uta, Papara, Paea)

62 346 inscrits – Taux de participation : 56,51 %

Tapura Huiraatira : 41,47 % (14 353 voix)

Tahoera’a Huiraatira : 31,36 % (10 855 voix)

Tavini Huiraatira : 20,47 % (7 084 voix)



Section 3 des IDV (Faa’a, Punaauia)

37 145 inscrits – Taux de participation : 59,21 %

Tapura Huiraatira : 37,21 % (8 024 voix)

Tahoera’a Huiraatira : 20,26 % (4 369 voix)

Tavini Huiraatira : 34,38 % (7 414 voix)



Section des îles Sous-le-vent

28 365 inscrits – Taux de participation : 69,32 %

Tapura Huiraatira : 49,78 % (9 619 voix)

Tahoera’a Huiraatira : 27,18 % (5 252 voix)

Tavini Huiraatira : 19,25 % (3 720 voix)



Section des Tuamotu-ouest

8 016 inscrits – Taux de participation : 70,28 %

Tapura Huiraatira : 48,60 % (2 708 voix)

Tahoera’a Huiraatira : 30,06 % (1 675 voix)

Tavini Huiraatira : 12,24 % (682 voix)



Section des Tuamotu-est et Gambier

6 054 inscrits – Taux de participation : 74,91 %

Tapura Huiraatira : 45,60 % (2 051 voix)

Tahoera’a Huiraatira : 39,13 % (1 760 voix)

Tavini Huiraatira : 8,31 % (374 voix)



Section des Marquises

7 312 inscrits – Taux de participation : 78,2 %

Tapura Huiraatira : 46,93 % (2 658 voix)

Tahoera’a Huiraatira : 37,92 % (2 148 voix)

Tavini Huiraatira : 10,73 % (608 voix)



Section des Australes

5 737 inscrits – Taux de participation : 76,71 %

Tapura Huiraatira : 40,35 % (1 753 voix)

Tahoera’a Huiraatira : 40,87 % (1 776 voix)

Tavini Huiraatira : 14,89 % (647 voix)



Sur l’ensemble de la circonscription Polynésie française, le corps électoral se compose de 206670 électeurs. Seuls 61,51 % (127 124 citoyens) ont voté le 22 avril 2018, au premier tour des Territoriales. L’abstention a concerné 79 546 personnes.