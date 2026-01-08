

Terrasses de Tetavake : “On est en règle”

Tahiti le 29 janvier 2026 – Le permis de construire du projet “Les terrasses de Tetavake” est sous le coup d’une requête en annulation. Les copropriétaires d’une résidence voisine dénoncent le fait que le Pays ait mis en avant “les intérêts privés (…) et financiers (…) au mépris des règles de sécurité et d’urbanisme”. Le promoteur assure de son côté être “en règle” sur un terrain “constructible” et conforme au PGA de Punaauia.



Le syndicat de la copropriété de la Résidence Vaihau, situé derrière la mairie de Punaauia, a déposé une requête en annulation du permis de construire délivré à la société Imagine Promotion, le 7 novembre dernier. Le projet : un programme de 48 logements collectifs avec un espace piscine dénommé “Les terrasses de Tetavake”.



Le syndicat, représenté par Me Céran Jérusalémy, estime que ce projet est “manifestement dangereux” et que le permis délivré repose sur “une déclaration frauduleuse” de son promoteur, Franck Zermati.

“Détournement de pouvoir” Me Céran Jérusalémy regrette que dans ce dossier les “intérêts privés” aient primés sur l’intérêt général et ce “au mépris des règles de sécurité et d’urbanisme”. Pour l’avocat, le Pays a délibérément “choisi” d’ignorer les “alertes formelles” de ses services, à l’instar de celle de la Direction de la construction et de l’aménagement (DCA), administration sous la tutelle du ministre du Logement Oraihoomana Teururai, qui dans “une note de présentation” avait exposé et “documenté sur les dangers du projet” évoquant “la non-conformité des travaux” ou encore des “violations manifestes des règles du [Plan général d’aménagement]” au niveau des terrassements ainsi que “le classement officiel de la parcelle entourée de parcelle en zone Aléa fort”.



Cette note recommandait expressément au ministre de “suspendre la signature du permis” en attendant la régularisation du dossier. Et qu’en cas de délivrance du permis, cela pourrait rendre “toute instruction ultérieure beaucoup plus difficile” avec un risque d’“affaiblissement institutionnel”. Le ministre n’a pas tenu compte de cette recommandation, regrette l’avocat des plaignants.



Me Céran Jérusalémy se fait fort de révéler en justice que des échanges écrits entre la société Imagine Promotion et les services du ministère du Logement “révèlent sans ambiguïté les véritables motifs de la délivrance du permis”. Et l’avocat de dire que “ces motifs sont purement économiques et privés. Ils n'ont aucun lien avec l'intérêt général”. Pour lui, “cette accumulation ne peut s'expliquer par une simple erreur d'appréciation. Elle révèle une volonté délibérée de passer outre les règles pour satisfaire l'intérêt du promoteur”.



Le conseiller technique en charge de l'aménagement au ministère du logement, a selon Me Céran Jérusalémy délibérément choisi de passer outre les textes en vigueur et a mis par écrit dans des échanges que le projet n'est « pas strictement conforme au règlement » et que malgré cela un « avis favorable » a été émis pour notamment éviter des « délais importants » et pour éviter aussi des « coûts supplémentaires » à Imagine Promotion de Franck Zermati.



Pour toutes ces raisons, l’avocat estime que, de la part du ministre Oraihoomana Teururai le “détournement de pouvoir est caractérisé”.

“Fraude sur le raccordement au réseau d’assainissement” Me Céran Jérusalémy revient aussi sur le permis de construire et le raccordement au réseau d'assainissement des eaux usées. Selon lui, le promoteur a “certifié” au Pays qu’il allait se connecter au réseau de la commune. “Cette affirmation est un mensonge délibéré”, selon l’avocat pour qui le projet fait état d’un raccordement au réseau de l’immeuble Vaihau, un réseau “potentiellement privé”.



Selon lui, explique que Franck Zermati savait “parfaitement, par expérience directe et récente, la nature privée du réseau et la nécessité d'obtenir l'accord préalable du propriétaire” puisqu’il s’était déjà connecté au réseau de Vaihau pour son précédent programme immobilier, “Les Jardins de Tetavake”. Un raccordement que le conseil des plaignants considère comme mettant à mal “la faisabilité technique et juridique même du projet”

“On est dans les règles” Interrogé, le promoteur Franck Zermati se dit “déçu” de la tournure que prennent les choses. “C’est un projet qu’on mène depuis longtemps. Il y a beaucoup de création, de travail et là il faut répondre aux attaques de nos chers voisins”. Il assure “ne jamais avoir dérogé aux règles (…). On a des responsabilités vis-à-vis de nos clients”.



Il regrette que ce dossier ait pris cette tournure car “le problème c’est que cela va prendre du temps”. “Mais on est dans les règles”, poursuit-il. Il insiste sur le fait qu’aucun de ses projets n’ait été “hors PGA”. Il ajoute même que le terrain où doit être édifié l’immeuble “Les terrasses de Tetavake” est “constructible”. “Là-bas il y a un PGA et on est conforme à la loi, que voulez-vous que je vous dise de plus ?”



Le promoteur dit comprendre le fait que “les voisins ne soient pas contents. Mais avant chez eux il n’y avait rien non plus et des voisins n’étaient pas contents aussi. C’est compréhensible mais intellectuellement pas honnête”.



Contacté le ministre du Logement en charge de l’Aménagement et de la Construction, Oraihoomana Teururai, n’a pas souhaité s’exprimer sur ce dossier “compte tenu du dépôt récent de cette requête”. Il a promis de revenir vers Tahiti Infos pour répondre à nos questions dès que possible. Rappelons que la commune de Punaauia a, elle, donné un avis “favorable” à ce projet.

