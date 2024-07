Terrasse percutée par une voiture: "l'acte pourrait être intentionnel", le suspect interné en psychiatrie

Paris, France | AFP | jeudi 18/07/2024 - L'acte d'un conducteur âgé de 24 ans, qui a percuté mercredi soir la terrasse d'un café à Paris faisant un mort et six blessés, "pourrait être intentionnel" au regard de "ses déclarations". Sa garde à vue a été levée jeudi matin et il a été conduit en psychiatrie.



Les faits ont eu lieu vers 19H30 mercredi, à neuf jours du début des Jeux olympiques de Paris, sur la terrasse du bar Le Ramus, dans la calme et paisible avenue du Père-Lachaise.



Une personne est morte et six autres ont été blessées, selon une source policière et le parquet. Trois d'entre elles ont été conduites à l'hôpital en urgence absolue, ont précisé ces sources mercredi soir.



Le conducteur, jamais condamné par la justice jusqu'à présent, a été arrêté et placé en garde à vue mercredi soir, selon le parquet.



Initialement ouverte pour homicide involontaire, blessures involontaires par conducteur et mise en danger, l'enquête a été requalifiée en assassinat et tentative d'assassinat, a précisé jeudi le parquet.



"Cette requalification des faits a été opérée au regard des déclarations du mis en cause lors de sa garde à vue, laissant supposer que l'acte pourrait être intentionnel", a souligné le ministère public.



"La garde à vue du mis en cause a été levée à 10H40 pour une prise en charge à l'I3P", l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police, a-t-il ajouté.



Le suspect était seul à bord, a précisé le parquet. Les analyses toxicologiques pour déterminer s'il avait consommé de l'alcool et/ou des stupéfiants sont en cours, a-t-il précisé.



Peu après les faits, l'hypothèse d'un "accident routier" était "privilégiée à ce stade", avait dit à l'AFP une source policière.



La terrasse du café le Ramus a été percutée par le véhicule, une Toyota de couleur sombre, dont le capot a été totalement plié, avait constaté un journaliste de l'AFP.



- Bouquets de roses -



Le serveur d'un autre établissement situé à proximité, dans cette avenue du XXe arrondissement de la capitale, non loin de la place Gambetta, a vu la voiture passer "à toute vitesse" et entendu un grand bruit. La voiture "a grillé le sens interdit et a foncé", avait-il précisé à l'AFP sous couvert d'anonymat.



"Tous les blessés sont des clients", "des personnes en terrasse, car il fait beau aujourd'hui", avait réagi auprès de la presse mercredi soir le maire du XXe arrondissement Eric Pliez, visiblement ému.



Une cellule psychologique a été installée à la mairie de l'arrondissement dans laquelle seront "reçues prioritairement les 23 personnes témoins de la scène, qui sont choquées", avait de son côté indiqué un de ses adjoints Vincent Goulin. "On est très ému, ça nous bouleverse tous".



"Ce quartier est sécure et apaisant, ce qui amplifie le choc des riverains et commerçants face à l'accident", a confié jeudi le maire à l'AFP.



"Nous sommes là pour entendre et rassurer les habitants et commerçants, et proposer à ceux qui le souhaitent de joindre la cellule de crise", a-t-il ajouté.



Une riveraine, Brigitte, 70 ans, a expliqué "qu'au Ramus, ils ont toujours un monde fou, parce que c'est ici que les familles se retrouvent après un enterrement au Père Lachaise."



"J'ai mal au cœur pour l'équipe", a-t-elle confié.



Une journaliste de l'AFP a constaté jeudi qu'il n'y avait plus de rubalise devant Le Ramus, mais qu'un gros impact était toujours visible sur une des portes vitrées à l'entrée du bar.



Trois bouquets de roses ont été déposés au sol devant l'établissement.