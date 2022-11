Terevau arrête le transport scolaire

Tahiti, le 5 novembre 2022 - La compagnie Terevau a lancé un sacré pavé dans la mare en annonçant, samedi matin sur les réseaux sociaux, sa décision de mettre fin au transport "de tous les lycéens, étudiants journaliers ou pensionnaires", trois mois après les problèmes nés de sa non-participation à l'appel d'offres de la DGEE.



"À tous nos scolaires, à compter de ce jour le Terevau to tatou pahi est contraint de mettre fin au transport de tous les lycéens, étudiants journaliers ou pensionnaires." L'annonce de la compagnie Terevau, intervenue samedi matin sur le réseau social Facebook, risque de donner quelques sueurs froides aux élèves et parents de l'île soeur. "Depuis la rentrée d'août 2022 jusqu'à la fin des vacances de Toussaint, nous avons embarqué gratuitement plus de 1 500 élèves en espérant trouver une solution avec la DGEE", poursuit la compagnie. "Il n'était pas question pour nous de laisser un seul élève sur le quai. Au-delà de l'aspect commercial ce sont nos enfants. Malheureusement à ce jour aucune proposition ne nous a été faite malgré les différentes rencontres."



La décision risque donc de provoquer quelques perturbations à compter de lundi matin. Rappelons qu'à l'origine de cet épineux sujet, il y a la question du transport des 486 élèves de l’île sœur qui n’ont pas eu de place dans un internat et font la navette chaque jour pour se rendre dans leur établissement. Avant la rentrée d'août dernier, le ministère de l’Éducation a donc lancé un appel d'offres de trois lots : le premier pour les élèves inscrits en zone urbaine, le deuxième pour ceux inscrits en dehors de Papeete et un troisième pour les 170 élèves inscrits en internat. La société Aremiti s’est vue attribuer le marché des élèves scolarisés à Papeete, tandis que le Vaeara’i a été choisi pour transporter les lycéens des deux autres lots. La société Terevau n’a pas répondu à l’appel d’offres. Et c'est justement la source du mécontentement, puisque celle-ci proposait l'an dernier des horaires "adaptés aux élèves", selon les parents d'élèves.