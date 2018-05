"Tere nā tai", une balade sur le lagon avec Tahiti Tourisme

PAPEETE, le 15 mai 2018 - Tahiti Tourisme organisait le mois dernier le Tere Nā Uta, une journée en plein cœur de l’île de Tahiti, dans la vallée de la Papeno’o avec une traversée de l’île pour rejoindre Mataiea en 4x4. Cette fois-ci c’est sur l’eau que les festivités se poursuivent. Le rendez-vous est fixé au 26 mai.



Le samedi 26 mai 2018, touristes et locaux monteront à bords des pirogues ou fare flottants pour une balade sur le lagon de la côte ouest avec plusieurs activités nautiques au programme.



Mais pour débuter cette journée, les passagers seront transportés dans des trucks fleuris pour l’occasion, depuis l’Office du Tourisme de Papeete en direction de Faa’a. Un court voyage en musique avec un trio local à bord des trucks pour donner un avant-goût de la journée. Arrivés à Vaitupa Faa’a, les passagers seront invités à monter à bords des fare flottants. L’histoire de la ville de Punaauia et de sa commune voisine, Faa’a, sera racontée par une personnalité de la culture, Raymond Graffe. Ce moment de partage plongera les croisiéristes d’une journée dans l’univers polynésien jusqu’au point d’ancrage des fare flottants, à l’extrémité sud de la piste de l’aérodrome de Tahiti Faa’a. Au repas de midi, l’habituel ma’a Tahiti traditionnel sera servi aux participants qui pourront le déguster les pieds dans l’eau tout en profitant de l’animation bringue animée par les trios kaina.



Les participants pourront profiter des activités nautiques telles que la plongée sous-marine, la bouée tractée, le kayak, le paddleboard, la pêche en haute mer (en option), etc.



Quelques recommandations sont mises en avant, telles que le respect des consignes des capitaines de bateaux ou sauveteurs. Ne pas oublier les vêtements de rechange, les produits de protection solaire, les masques, tuba et porter des tongs.



Le tarif adulte est fixé à 9 000 francs, réservation au 40 50 40 30.