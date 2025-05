Tere Tahiti mettra ses nouveaux tarifs en place lundi prochain

Tahiti, le 21 mai 2025 - Le prix des tickets de bus va changer à partir du 26 mai. Ils passeront à 150 francs, quel que soit le trajet, en prévente. L'opération s'accompagne du lancement d'une nouvelle application et d'un nouveau site internet. L'objectif étant d'encourager l'usage des transports en commun pour fluidifier la circulation.



La société de transport Tere Tahiti fait évoluer ses tarifs. Le ticket par trajet passera, à partir de lundi, à 200 francs à bord quelle que soit la distance du trajet, à 150 francs s'il est prépayé et à 110 francs pour les moins de 26 ans ou si les tickets sont achetés par carnet de dix.



Un pass découverte de trois jours sera proposé, pour les touristes notamment, à 1 200 francs, ainsi qu’un abonnement mensuel pour les moins de 26 ans à 1 500 francs. Le bus sera gratuit pour les moins de 3 ans.

“Nous espérons que cela encouragera les gens à prendre le bus”, annonce Xavier Chung Sao, directeur de production chez Tere Tahiti. La société a d'ailleurs déjà anticipé les effets de l'opération en augmentant les rotations sur certaines lignes. “En 2026, si les effets se confirment, nous investirons en plus dans de nouveaux bus.” Aujourd'hui, la société en possède 240.



Près de 30 000 passagers par jour



Chaque jour, 16 000 élèves de primaire, des collèges et des lycées empruntent le bus ainsi que 1 000 étudiants. Leur titre de transport restera inchangé. Les particuliers, eux, sont près de 10 000. Ceux qui possèdent une carte de réduction (Matahiapo, carte prépayée ou carte de réduction étudiant) devront se rendre en agence pour un échange gratuit. La somme restante, transformée en trajets, sera transférée sur la nouvelle carte et arrondie en leur faveur.



Cette nouvelle tarification s'accompagne d'un changement de tout le système. Tous les bus ont été équipés de nouveaux GPS et de nouvelles bornes de validation. Un nouveau site internet (teretahiti.pf) et une nouvelle application (Tere Tahiti Mobilités) vont être lancés lundi. Ils permettront, en plus de l'achat de tickets en ligne, un calcul des itinéraires fiable, une information du trafic et le suivi des bus en temps réel.



Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 21 Mai 2025 à 19:54 | Lu 174 fois