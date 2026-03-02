

Tepuaraurii Teriitahi élue dès le premier tour à Paea Tepuaraurii Teriitahi élue dès le premier tour à Paea

Tahiti, le 15 mars 2026 – “Ma première pensée va à Jacquie Graffe.” À peine les résultats confirmés, c’est vers son ancien mentor que s’est tournée Tepuaraurii Teriitahi, visiblement très émue par sa victoire dès le premier tour de scrutin ce dimanche. Avec sa liste A Poihere ia Paea, elle s’impose largement avec 3 174 voix (52%) face au maire sortant Antony Géros qui n’aura séduit que 2 311 électeurs (38%) sur les 6 125 votants.



Ce premier tour de scrutin des élections municipales aura mobilisé les électeurs de Paea. Avec un peu plus de 62 % de participation, les habitants se sont déplacés davantage qu’en 2020, où le taux s’établissait à 58,27 %. Un signal d’intérêt pour cette élection particulièrement scrutée, marquée par l’entrée dans l’arène de Tepuaraurii Teriitahi, qui faisait là ses premiers pas comme tête de liste dans sa commune.



Le dépouillement, réparti dans huit bureaux de vote, aura tenu en haleine militants et curieux pendant plus de deux heures. Très vite pourtant, la tendance se dessine à mesure que les piles de bulletins s’accumulent. Beaucoup de vert, la couleur de sa liste. Le décompte place déjà l’élue du Tapura en tête dans tous les bureaux. Y aura-t-il un second tour ? C’est toute la question. Avant même l’annonce officielle par le tāvana sortant, des cris de joie éclatent et Tepuaraurii est déjà en triomphe et couronnée par ses partisans. Elle en a les larmes aux yeux.



Lorsque vient le moment de proclamer les résultats, Antony Géros peine à se faire entendre dans une salle déjà acquise à la nouvelle majorité. Visiblement déçu, le tāvana sortant reconnaît toutefois la victoire de son adversaire, en lui tapant gentiment dans le dos pour la féliciter. Pour Tepuaraurii Teriitahi, cette victoire marque l’aboutissement d’un parcours entamé il y a plusieurs années au sein de la municipalité. C’est aux côtés de Jacquie Graffe, ancien maire de Paea, qu’elle a fait ses premières armes avant de décider de se lancer à son tour dans la bataille municipale. Et ses premiers mots seront d’ailleurs pour lui avant de s’adresser à ses colistiers : “Ma première pensée va à Jacquie Graffe. Ma deuxième à ma liste A Poihere ia Paea et à ma grand-mère et ma maman. Je suis très heureuse et très fière. Je remercie tous les électeurs, quels qu’ils soient.” Mais la nouvelle tāvana se veut déjà tournée vers la suite : “Je l’avais dit à mes colistiers : ce n’est pas la ligne d’arrivée, le travail commence maintenant. Nous sommes prêts, et nous sommes là pour vous.”



Au final, la liste A Poihere ia Paea arrive largement en tête avec 3 174 voix (52%), loin devant Paea na manu ura, menée par le Antony Géros, qui recueille 2 311 suffrages (38%). Les deux autres listes restent nettement en retrait : Te aho ora api, conduite par Madeleine Teahua, obtient 370 voix, tandis que Paea A ti’a, de Verona Tau, rassemble 197 électeurs.







Rédigé par Stéphanie Delorme le Dimanche 15 Mars 2026 à 21:35 | Lu 348 fois



