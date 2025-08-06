

Tensions au parking des Trois Pontons à Punaauia

Tahiti, le 3 septembre 2025 - Depuis une publication très commentée sur les réseaux sociaux, la question du stationnement autour du site dit des Trois Pontons à Punaauia refait surface. Des plaisanciers déplorent un manque d’espaces adaptés pour mettre à l’eau leurs embarcations, tandis que la fréquentation des roulottes rend la circulation plus difficile. La mairie assure qu’aucune décision n’a été prise pour réserver des places aux roulottes.



“Cela fait plus de 20 ans que je viens mettre mon kau à l’eau ici chaque semaine. Mais j’ai l’impression de devoir toujours ruser ou me justifier pour garer ma remorque à proximité”, écrit Teiva dans un message qui a suscité de nombreuses réactions en ligne. Pour lui, les réaménagements successifs (dont le dernier en 2021) ont conduit à “une diminution constante” du nombre de places disponibles pour les plaisanciers. Résultat : “Tous les week-ends, on voit des cortèges de remorques garées sur les trottoirs à l’extérieur du site, au risque de se faire verbaliser.”



S’il a décidé de publier son message, c’est à la suite d’un échange avec un vigile du parking. “Hier soir [lundi, NDLR], en sortant mon kau pour aller jouer dans les vagues avec mon fils, le vigile m’aborde et m’explique que je ne peux plus me garer sur ces places à partir de 16 heures parce qu’elles deviennent réservées à la clientèle des roulottes”, rapporte-t-il. Une affirmation qui a choqué les habitués : depuis 2021, six places sont officiellement réservées aux remorques.



Lors d’un entretien téléphonique, Teiva nuance néanmoins : “Je reconnais les efforts de la mairie et les belles infrastructures qui ont été créées. Mais sur l’accès à l’eau, les usagers ne sont plus vraiment représentés. À Punaauia, des centaines de personnes utilisent régulièrement le site. C’est notre sanctuaire, mais on privilégie de plus en plus les intérêts privés. Je ne suis pas contre les roulottes, mais il faut trouver une cohabitation saine.”



Un constat partagé par plusieurs internautes. L’un témoigne : “On ne peut plus se garer correctement à cette marina sous peine de PV. Il manque cruellement d’infrastructures adaptées.” Un autre raconte s’être fait interpeller par une roulottière qui craignait de “perdre des clients” à cause de son stationnement.



Du côté des roulottes, l’une des propriétaires avance ses arguments : “Nos clients doivent parfois se garer loin, de l’autre côté de la route, et traverser la passerelle. Ils utilisent les places ici pour être au plus près.”



Face à la polémique, le directeur général des services (DGS) de la commune, Jean-Eudes Filiatre, précise qu’“aucune consigne n’a été donnée au vigile afin de réserver les places de parking dédiées aux remorques pour les clients des roulottes”. Selon nos informations, une conseillère municipale exploiterait une roulotte sur le site et pourrait être à l’origine du conflit, en cherchant à préserver certaines places pour sa clientèle. Une hypothèse toutefois difficile à confirmer. La mairie indique de son côté qu’elle va se renseigner afin de comprendre l’origine du problème et les raisons de l’intervention du vigile.



Pour beaucoup, le sujet reste donc celui d’une meilleure organisation des espaces. “Ce n’est pas la chose la plus grave au monde, certes, mais c’est décevant de voir nos libertés reculer. On est Polynésiens, notre vie est axée sur l’eau”, résume Teiva.



Rédigé par Darianna Myszka le Mercredi 3 Septembre 2025 à 15:54 | Lu 1321 fois



