Tension persistante à Saint-Martin malgré une visite du préfet aux manifestants

Saint-Martin, France | AFP | mercredi 09/11/2021 - La tension était persistante mardi sur l'île antillaise de Saint-Martin où le Préfet Serge Gouteyron et le président de la Collectivité Daniel Gibbs sont allés à la rencontre des manifestants sur un des barrages bloquants, selon un correspondant de l'AFP.



Estimant sa visite "nécessaire", le préfet a tenté de formuler des "propositions concrètes" pour répondre aux doléances des protestataires qui s'insurgent notamment contre l’absence d’un bureau de poste au Quartier d’Orléans, l’absence d’offre de formations adaptées aux besoins et à la jeunesse du territoire ou encore la privatisation des plages.



Depuis début septembre, la situation s'est tendue sur l'île où deux axes majeurs sont bloqués par des barrages. Résidents et touristes y sont régulièrement victimes de racket pour poursuivre leur chemin.



Les protestataires ont indiqué vouloir maintenir leur mouvement après la visite du préfet. La veille, le haut fonctionnaire avait convié les élus territoriaux et les parlementaires afin de trouver une solution pour lever les blocages sans en arriver à la confrontation.



Depuis, près de 7 jours, la circulation est complètement bloquée dans le quartier d'Orléans. Les quatre écoles et le collège ont dû fermer leurs portes mardi. Les parents ont été invités à garder leurs enfants à la maison.